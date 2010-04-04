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Биткоиновый биржевой фонд привлек бы значительные притоки капитала

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Старый Сегодня, 14:05
#1
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Биткоиновый биржевой фонд привлек бы значительные притоки капитала
Регуляторы Комиссии по ценным бумагам и биржам обдумывают, одобрить ли создание братьями Кэмероном и Тайлером Уинклевосс биржевого фонда, отслеживающего криптовалюту, который будет торговаться на бирже Bats.


Если этот фонд получит одобрение, он может привлечь притоки капитала в размере $300 млн. Совокупный оборот биткоинов, тем временем, составляет $13.8 млрд.

Однако аналитики утверждают, что регуляторы вряд ли одобрят Winklevoss Bitcoin ETF.

«По нашему мнению, биткоиновый биржевой фонд вряд ли будет одобрен в 2017 году, а вероятность такого сценария составляет 25%», - отмечает Спенсер Богарт, добавляя, что позитивный эффект, который такой фонд оказал бы на цену биткоина, - недооценен.

Криптовалюта недавно прорвала отметку $1,000, прибавив 102% за последние 12 месяцев.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 14:42
#2
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Re: Биткоиновый биржевой фонд привлек бы значительные притоки капитала
Меня что глючт или здесь идет речь о том, чтобы создать акции биткоина ??
Если это так, то я не понимаю вообще каким образом это можно реализовать. Есть криптовалюта, а теперь будут еще и криптоакции??
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