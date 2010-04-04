Биткоиновый биржевой фонд привлек бы значительные притоки капитала

Регуляторы Комиссии по ценным бумагам и биржам обдумывают, одобрить ли создание братьями Кэмероном и Тайлером Уинклевосс биржевого фонда, отслеживающего криптовалюту, который будет торговаться на бирже Bats.
Если этот фонд получит одобрение, он может привлечь притоки капитала в размере $300 млн. Совокупный оборот биткоинов, тем временем, составляет $13.8 млрд.
Однако аналитики утверждают, что регуляторы вряд ли одобрят Winklevoss Bitcoin ETF.
«По нашему мнению, биткоиновый биржевой фонд вряд ли будет одобрен в 2017 году, а вероятность такого сценария составляет 25%», - отмечает Спенсер Богарт, добавляя, что позитивный эффект, который такой фонд оказал бы на цену биткоина, - недооценен.
Криптовалюта недавно прорвала отметку $1,000, прибавив 102% за последние 12 месяцев.