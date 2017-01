Macao-Lotto - macao-lotto.com Я не админ!







Новый проект: Macao Lotto



Перевод с Google:



Цитата: Macao Лото миссия



Macao Лото миссия - возрождение цивилизованной лотерейной культуры. Формирование населения, связанных с лотерей, как приятный вид отдыха, что позволяет участникам осознать необходимость ярких эмоций, улучшить материальное благосостояние и внести свой вклад в развитие игорного бизнеса в стране. Прогресс, достигнутый в систематическом решении этой проблемы уже создали безупречную репутацию в Макао. Инвестиционные планы:



Цитата: Минимальная стоимость инвестиционного билета составляет 10 $.

Инвестиционный билет действителен в течение 2-х лет после подтверждения покупки.

Ежедневные процентные премии составляет 0-6% в день в течение 50 дней, после 50 дней она сводится к 0-1,5%.

Стоимость инвестиционного билета включена в ежедневных процентных призов.



После того, как вы вложили определенную сумму денег (до 10 $) вам предлагается выбор из 6 блоков, где ставки написаны (0, 2, 3, 4, 5, 6%). Приз можно получить в течение 24 часов, а доход - в течение 50 дней, после того, что приз процентные уменьшает (0, 0, 0,5, 1, 1,5%). Например, вы инвестировали $ 100 и нажал одну из пяти блоков, где приз процентные от 0% до 6% выскочило. От 0 до 6 долларов будут отражены на Вашем счете в течение 24 часов, в зависимости от процентной ставки вы выиграли. Вы можете разработать свою собственную стратегию, играя в азартные игры. Если блок с 0% было привлечено 3 раза в неделю, вы получаете бонус +10 дней инвестиционный период вашего билета. Через 50 дней процентные призы обновляется и 1 окно с нулевой процентной премией добавляется. Реферальная система:



Цитата: Каждый новый приглашен партнер может сделать как гнездо в "Лото" Macao и получения прибыли для его / ее старшего партнера.

В обоих вариантах лотереи бонус партнера предназначен для одного уровня. Только в инвестиционной лотереи бонус начисляется от 2-х уровнях ваших партнеров.



Это уникальная особенность партнерской программы с его моментом игры и удачи! Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2016-09-20 - Expires on 2021-09-20 - Updated on 2016-09-20



Name Server(s) NS1.MACAU-LOTTO.COM (has 2 domains)

NS2.MACAU-LOTTO.COM (has 2 domains)





IP Address 137.74.149.199 - 2 other sites hosted on this server



IP Location France - Nord-pas-de-calais - Roubaix - Ovh Sas

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 159656075

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U12250907 (Macao Lotto)

Amount: 240 USD

Memo: 58732472f0a37 ref. # 58732472f0a37 :AdvCash; Perfect Money; Payeer; Visa/MasterCardПеревод с Google:Мой вклад:

