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Macao-Lotto - macao-lotto.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 07:50
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,484
Благодарностей: 2,854
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Macao-Lotto - macao-lotto.com
Я не админ!



Принимает:AdvCash; Perfect Money; Payeer; Visa/MasterCard

Новый проект: Macao Lotto

Перевод с Google:

Цитата:
Macao Лото миссия

Macao Лото миссия - возрождение цивилизованной лотерейной культуры. Формирование населения, связанных с лотерей, как приятный вид отдыха, что позволяет участникам осознать необходимость ярких эмоций, улучшить материальное благосостояние и внести свой вклад в развитие игорного бизнеса в стране. Прогресс, достигнутый в систематическом решении этой проблемы уже создали безупречную репутацию в Макао.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Минимальная стоимость инвестиционного билета составляет 10 $.
Инвестиционный билет действителен в течение 2-х лет после подтверждения покупки.
Ежедневные процентные премии составляет 0-6% в день в течение 50 дней, после 50 дней она сводится к 0-1,5%.
Стоимость инвестиционного билета включена в ежедневных процентных призов.

После того, как вы вложили определенную сумму денег (до 10 $) вам предлагается выбор из 6 блоков, где ставки написаны (0, 2, 3, 4, 5, 6%). Приз можно получить в течение 24 часов, а доход - в течение 50 дней, после того, что приз процентные уменьшает (0, 0, 0,5, 1, 1,5%). Например, вы инвестировали $ 100 и нажал одну из пяти блоков, где приз процентные от 0% до 6% выскочило. От 0 до 6 долларов будут отражены на Вашем счете в течение 24 часов, в зависимости от процентной ставки вы выиграли. Вы можете разработать свою собственную стратегию, играя в азартные игры. Если блок с 0% было привлечено 3 раза в неделю, вы получаете бонус +10 дней инвестиционный период вашего билета. Через 50 дней процентные призы обновляется и 1 окно с нулевой процентной премией добавляется.
Реферальная система:

Цитата:
Каждый новый приглашен партнер может сделать как гнездо в "Лото" Macao и получения прибыли для его / ее старшего партнера.
В обоих вариантах лотереи бонус партнера предназначен для одного уровня. Только в инвестиционной лотереи бонус начисляется от 2-х уровнях ваших партнеров.

Это уникальная особенность партнерской программы с его моментом игры и удачи!
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2016-09-20 - Expires on 2021-09-20 - Updated on 2016-09-20

Name Server(s) NS1.MACAU-LOTTO.COM (has 2 domains)
NS2.MACAU-LOTTO.COM (has 2 domains)


IP Address 137.74.149.199 - 2 other sites hosted on this server

IP Location France - Nord-pas-de-calais - Roubaix - Ovh Sas

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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159656075
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12250907 (Macao Lotto)
Amount: 240 USD
Memo: 58732472f0a37 ref. # 58732472f0a37
__________________
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Naale вне форума  
Старый Сегодня, 08:27
#2
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,211
Благодарностей: 12,827
КП: 0.330
Re: Macao-Lotto - macao-lotto.com
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
Инвестиционный билет действителен в течение 2-х лет после подтверждения покупки.
Ежедневные процентные премии составляет 0-6% в день в течение 50 дней, после 50 дней она сводится к 0-1,5%.
ну все ясно, сайт даже открывать не буду, очередной умник у руля, думающий только как всех кинуть
__________________
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Volk111 вне форума  
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