Macao-Lotto - macao-lotto.com

Macao Лото миссия - возрождение цивилизованной лотерейной культуры. Формирование населения, связанных с лотерей, как приятный вид отдыха, что позволяет участникам осознать необходимость ярких эмоций, улучшить материальное благосостояние и внести свой вклад в развитие игорного бизнеса в стране. Прогресс, достигнутый в систематическом решении этой проблемы уже создали безупречную репутацию в Макао.
Инвестиционные планы:
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Минимальная стоимость инвестиционного билета составляет 10 $.
Инвестиционный билет действителен в течение 2-х лет после подтверждения покупки.
Ежедневные процентные премии составляет 0-6% в день в течение 50 дней, после 50 дней она сводится к 0-1,5%.
Стоимость инвестиционного билета включена в ежедневных процентных призов.
После того, как вы вложили определенную сумму денег (до 10 $) вам предлагается выбор из 6 блоков, где ставки написаны (0, 2, 3, 4, 5, 6%). Приз можно получить в течение 24 часов, а доход - в течение 50 дней, после того, что приз процентные уменьшает (0, 0, 0,5, 1, 1,5%). Например, вы инвестировали $ 100 и нажал одну из пяти блоков, где приз процентные от 0% до 6% выскочило. От 0 до 6 долларов будут отражены на Вашем счете в течение 24 часов, в зависимости от процентной ставки вы выиграли. Вы можете разработать свою собственную стратегию, играя в азартные игры. Если блок с 0% было привлечено 3 раза в неделю, вы получаете бонус +10 дней инвестиционный период вашего билета. Через 50 дней процентные призы обновляется и 1 окно с нулевой процентной премией добавляется.
Реферальная система:
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Каждый новый приглашен партнер может сделать как гнездо в "Лото" Macao и получения прибыли для его / ее старшего партнера.
В обоих вариантах лотереи бонус партнера предназначен для одного уровня. Только в инвестиционной лотереи бонус начисляется от 2-х уровнях ваших партнеров.
Это уникальная особенность партнерской программы с его моментом игры и удачи!
Whois Info:
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Dates Created on 2016-09-20 - Expires on 2021-09-20 - Updated on 2016-09-20
Name Server(s) NS1.MACAU-LOTTO.COM (has 2 domains)
NS2.MACAU-LOTTO.COM (has 2 domains)
IP Address 137.74.149.199 - 2 other sites hosted on this server
IP Location France - Nord-pas-de-calais - Roubaix - Ovh Sas