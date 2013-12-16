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Tumblebit увеличит скорость транзакций Blockchain на 99,8%

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Tumblebit увеличит скорость транзакций Blockchain на 99,8%
Tumblebit увеличит скорость транзакций Blockchain на 99,8%


Tumblebit, концептуальный проект, направленный на помощь взаимозаменяемости криптовалюты и анонимности, как говорят, завершает работу над платформой, которая оформит сделки криптовалюты защищенными от наблюдения, ещё более быстрыми при распространении и неподдельными, обеспечивая эффективное масштабирование.

Coinidol.com в беседе с Ethan Heilman, научным сотрудником Бостонского университета и членом команды Tumblebit, получило краткое описание проекта, выдвигающего на первый план мозги за идею. Он сообщил Coinidol.com:

"Tumblebit представляет собой децентрализованную смешанную модель, которая работает с протоколом Bitcoin. Tumblebit использует RSA предположения и стандарты безопасности ECDSA. Tumblebit масштабирует объем и скорость от текущего времени задержки от 10 минут к проверенным в среднем 1,2 секунды. Это проверено в результате операций между узлами в Бостоне и Нью-Йорке. Tumblebit был объявлен 29 авгу-ста 2016 года. Командой Tumblebit являются Ethan Heilman, Leen AlShenibr, Foteini Baldimtsi, Alessandra Scafuro and Sharon Goldberg. Идейным вдохновителем Tumblebit стал David Chaum нашедший это решение для электронных денег."

Как Tumblebit затронет анонимность и время транзакции после готовности к эксплуатации?

Существует ряд компаний, которые уже попробовали и преуспели в решении проблемы анонимности и сделок скоростью распространения. Coinidol.com узнал от Sharon Goldberg, старшего аналитика по электронной коммерции в Fossil Group производителя часов класса люкс и члена команды Tumblebit, о возможности Tumblebit затрагивающих различные изменения. Она прокомментировала:

"Это было серьезной темой для обсуждения среди многочисленных Bitcoin форумов и сообществ. Уже существуют сайты, такие как coinshuffle и joinmarket, которые позволяют полностью отключать цепь сделок. Но Tumblebit утверждает, что они могут сделать это быстрее. Мы будем ждать, чтобы увидеть это во время их фазы бета-тестирования. Если это будет так, то время транзакции будет сокращено чрезвычайно и дальнейшие исследования будут сокращать его дальше."

Перевод специально для mmgp.ru

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