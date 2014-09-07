Простые птички - simple-birds.ru

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Старт проекта 10.01.2017
Простые птички - онлайн игра с выводом.
При регистрации вы получаете в подарок 10 рублей.
Вы можете приобрести четыре вида птичек. Каждый из них приносит особый доход, которые можно будет обменять на реальные деньги. Каждая птичка даёт разное количество дохода. Вы можете покупать любое их количество, у каждого купленой птички есть свое время.
Доступные птицы:
Рубли прибыли перечисляются (на счет для вывода) в пропорциях: 100% на вывод.
Курс продажи: 100:1 руб.
Также есть на проекте по мимо стандартных бонусов, отдельные бонусы которые дают перышки! Эти перышки можно обменивать на покупки или использовать в игре денежное дерево.
Курс обмена 100 перышек = 1 руб
Акция при пополнении +7% к сумме на счет для покупок.
Платежная система Payeer, FreeKassa
Активация выплат 10 рублей.
Партнерская программа 7% на вывод
Наш вклад: