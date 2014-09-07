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Простые птички - simple-birds.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:27
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 3,012
Благодарностей: 251
КП: 0.122
Простые птички - simple-birds.ru
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.01.2017


Простые птички - онлайн игра с выводом.




При регистрации вы получаете в подарок 10 рублей.


Вы можете приобрести четыре вида птичек. Каждый из них приносит особый доход, которые можно будет обменять на реальные деньги. Каждая птичка даёт разное количество дохода. Вы можете покупать любое их количество, у каждого купленой птички есть свое время.

Доступные птицы:





Рубли прибыли перечисляются (на счет для вывода) в пропорциях: 100% на вывод.
Курс продажи: 100:1 руб.

Также есть на проекте по мимо стандартных бонусов, отдельные бонусы которые дают перышки! Эти перышки можно обменивать на покупки или использовать в игре денежное дерево.
Курс обмена 100 перышек = 1 руб

Акция при пополнении +7% к сумме на счет для покупок.


Платежная система Payeer, FreeKassa

Активация выплат 10 рублей.

Партнерская программа 7% на вывод





Наш вклад:

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Последний раз редактировалось besenok; Сегодня в 02:32.
besenok вне форума  
Старый Сегодня, 03:01
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,576
Благодарностей: 71
КП: 0.052
Re: Простые птички - simple-birds.ru
Вклад
Дата операции: 11 Янв 2017 01:46
ID операции: 286540093
Тип операции: перевод
Магазин: simple-birds.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 605.76 p
Сумма получения: 605.76 p
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:12
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