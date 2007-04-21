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В Украине уничтожили налоговую милицию

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Старый Сегодня, 00:40
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,273
Благодарностей: 165
КП: 0.066
В Украине уничтожили налоговую милицию

С первого января в Украине прекратила свое существование налоговая милиция . Как же так получилось, что украинские парламентарии взяли и закрыли этот правоохранительный орган?
Как указывают в Верховной Раде, данная ошибка произошла из-за спешки. Оказалось, что в результате экстренного приема пакета законопроектов, которые касаются реформирования налогового законодательства, некоторые цифры и буквы просто «поплыли». Но, теперь эту ошибку уже исправить не получится.
Все дело в том, что нардепы и так хотели упразднить данную службу. На ее смену должна была прийти Фискальная служба, подчиненная непосредственно Минфину. Как оказалось, эту службу не только не создали, но и даже не подготовили соответствующие законопроекты (поправки в налоговый кодекс).
Таким образом, с первого числа текущего года в Украине уже никто не имеет права исполнять функции налоговой полиции. Они оказались «вне закона». Как долго продлится данная ситуация никто не уточняет.
Материал составлен: на основе комментариев нардепов, по данным «Вестей» и «UBR». Комментарии народных избранников были озвучены на нескольких телеканалах.
Автор материала: jurgan
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 00:45
#2
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,859
Благодарностей: 10,252
КП: 0.095

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Re: В Украине уничтожили налоговую милицию
новость не подходит по условиям конкурса-финансы и ивестиции
это для раздела политики
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tigr на форуме  
Старый Сегодня, 01:03
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 281
Благодарностей: 16
КП: 0.040
Re: В Украине уничтожили налоговую милицию
В России такой орган назывался налоговой полицией. Уже давно упразднен и ничего не случилось после его ликвидации. Всё меньше будут расходы бюджета на их содержание, но с другой стороны вряд ли из сотрудников кто-то останется без работы, найдут другие теплые места.
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GalinkaP на форуме  
Старый Сегодня, 01:11
#4
Специалист
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 662
Благодарностей: 452
КП: 0.467
Re: В Украине уничтожили налоговую милицию
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
Как указывают в Верховной Раде, данная ошибка произошла из-за спешки.
Так же принимали и бюджет на 2017год, в спешке и под утро.
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
Таким образом, с первого числа текущего года в Украине уже никто не имеет права исполнять функции налоговой полиции. Они оказались «вне закона». Как долго продлится данная ситуация никто не уточняет
Анархия в стране!
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Venera11 на форуме  
Старый Сегодня, 01:33
#5
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,273
Благодарностей: 165
КП: 0.066
Автор темы Re: В Украине уничтожили налоговую милицию
Цитата:
Сообщение от tigr Посмотреть сообщение
новость не подходит по условиям конкурса-финансы и ивестиции
это для раздела политики
Налоговая милиция, как раз контролирует эти самые ФИНАНСЫ! Налоги ну ни как к политике не прилепишь! Хотя, "старожилы сайта могут и не такое"
Цитата:
Сообщение от GalinkaP Посмотреть сообщение
Уже давно упразднен и ничего не случилось после его ликвидации.
У вас есть аналог, а у нас нету(

Цитата:
Сообщение от Venera11 Посмотреть сообщение
Анархия в стране!
В точку
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