В Украине уничтожили налоговую милицию

С первого января в Украине прекратила свое существование налоговая милиция . Как же так получилось, что украинские парламентарии взяли и закрыли этот правоохранительный орган?
Как указывают в Верховной Раде, данная ошибка произошла из-за спешки. Оказалось, что в результате экстренного приема пакета законопроектов, которые касаются реформирования налогового законодательства, некоторые цифры и буквы просто «поплыли». Но, теперь эту ошибку уже исправить не получится.
Все дело в том, что нардепы и так хотели упразднить данную службу. На ее смену должна была прийти Фискальная служба, подчиненная непосредственно Минфину. Как оказалось, эту службу не только не создали, но и даже не подготовили соответствующие законопроекты (поправки в налоговый кодекс).
Таким образом, с первого числа текущего года в Украине уже никто не имеет права исполнять функции налоговой полиции. Они оказались «вне закона». Как долго продлится данная ситуация никто не уточняет.
Материал составлен: на основе комментариев нардепов, по данным «Вестей» и «UBR». Комментарии народных избранников были озвучены на нескольких телеканалах.
Автор материала: jurgan