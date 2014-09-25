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РФ: доходы некоторых начальников ограничили заработком подчиненных

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Старый Сегодня, 21:45
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
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Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,732
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КП: 0.109
РФ: доходы некоторых начальников ограничили заработком подчиненных


В России с января 2017 года вступили в действие некоторые поправки в кодекс о труде, согласно которым заработная плата руководителей теперь тесно связана со средними заработками их сотрудников. Это касается государственных компаний и предприятий федерального, регионального и муниципального уровня.

Теперь власти наших вышеперечисленных государственных образований должны будут установить в каких пропорциях к среднему уровню зарплаты работников будет ими установлена зарплата для каждого конкретного руководителя и это коснётся школ, больниц, аэропортов, авиаперевозчиков, транспорта и так далее. Для наших естественных монополий (Роснефть, Газпром, РЖД) изменения в Трудовом кодексе не затронут: - там платят от результатов работы руководителя.

Напомним, что ранее правительство РФ уже устанавливало кратность зарплат для руководителей государственных учреждений и предприятий федерального уровня по формуле 1 к 8, то есть зарплата руководителя такого учреждения не должна превышать в 8 раз средней зарплаты у его сотрудников. С января 2017 г. это будет касаться руководителей учреждений и предприятий регионального и муниципального уровня, однако кратность определят сами регионалы или муниципалы, а она может быть как выше формулы 1 к 8 так и ниже её. Им решать, причем в каждой госорганизации региона и муниципалитета этот вопрос будет решаться отдельно. Закон разрешает это делать.

Делается это для того, чтобы сократить разрыв в зарплатах между руководителями и простыми сотрудниками. Хотя тот же Росстат сообщает, что средний заработок в педагогов в детских садах России сейчас составляет 28400 руб., а в школах 32,600 руб. - не очень много, конечно.

Трудовой кодекс теперь будет зорко следить за теми руководителями, которые пожелают его обойти и начнут начислять себе большую зарплату, чем определено - такие будут уволены. Хотя там же есть и исключение, что если в госучреждение будет входить в список "уникальных", то вилка зарплат может быть и увеличена, причем очень даже сильно. Определять кого можно будет называть "уникальными" станут власти соответствующего уровня. Так что старайтесь и будите получать много, но за настоящий труд!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58751d33be064
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Старый Сегодня, 22:23
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,711
Благодарностей: 1,611
КП: 0.045

награды Волшебный горшочек 
Re: РФ: доходы некоторых начальников ограничили заработком подчиненных
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Трудовой кодекс теперь будет зорко следить
Ох, блин. Трудовой кодекс не может следить.
__________________
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