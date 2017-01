Prosvetlenniy



Как зарабатывать на мобильных приложениях для смартфонов? Самые ходовые методы!

Доброго времени, друзья!



Всем очевидно, что рынок мобильных приложений стремительно растет, развивается и уже не за горами тот час, когда смартфоны по уровню популярности, функционалу и техническим характеристикам полностью вытеснят ПК.



Поэтому в данной теме предлагаю делиться любой полезной информацией о различных вариантах и методах заработка на мобильных приложениях. Ведь все мы прекрасно понимаем, что за этим будущее и чем раньше разобраться и начать взаимодействовать с рынком мобильных приложений, тем больше шансов найти в нем свою нишу и зарабатывать достойные деньги.



Итак, дальше я поделюсь с вами известными мне методами заработка на мобильных приложениях:



Инвестиции в мобильные приложения



В наши дни инвестировать в мобильные приложения и различные IT стартапы уже вполне обыденное явление. На западе в мобильные приложение инвестируют все кому не лень, от кинозвезд до нефтяных магнатах и политических деятелей.



А если вдруг у вас возникнет желание вложить деньги в стартапы приложений для смартфонов то платформа kickstarter.com и другие краундфандинговые площадки типа, boomstarter.ru - вам в помощь. Однако я бы советовал вкладывать в уже раскрученные проекты, и напрямую связываться с их владельцами. Инвестировать в отрасль мобильных приложения для смартфонов возможно любую долларовую сумму, особенно если начинать с краундфандинговых платформ.

Если хорошо разбираться в тенденциях рынка, понимать какие тренды выстрелят, какие приложения в будущем будут пользоваться спросом - то есть большая вероятность сколотить целое состояние при минимальных затратах.



Также можно инвестировать в акции крупных разработчиков мобильных приложений таких, как например Nintendo, Google, Facebook, Apple и т.д. это тоже весьма эффективный и проверенный способ приумножить свои активы. Особенно советую обратить внимание на приложения связанные с VR, блокчейн индустрией, дополнительной реальностью, онлайн продажами и финансовой сферой.



Заработок на разработке и дизайне приложений



Сейчас это один из самых востребованных и быстро растущих видов заработка практически для всех солидных веб-студий.



Квалифицированные разработчиком или дизайнеры мобильных приложений получают солидные зарплаты и имеют неограниченные перспективы роста. Ведь у их детища всегда есть шансы выстрелить и стать вторым Pocemon Go или Instagram - например.



Однако, чтобы стать хорошим специалистом в создании и дизайне мобильных приложений нужно обладать колоссальным терпением и усидчивостью, а также потратить, как минимум несколько лет на обучение этому ремеслу. Но это того стоит, ведь сфера эта только набирает обороты и будет актуальна еще не один десяток лет. Поэтому если у вас есть тяга к программированию и дизайну – то полный вперед, с данным рынком не прогадаете точно.



Заработок на продвижении и монетизации мобильных приложений



Раскрутка и монетизация приложение это отдельная сфера, которая требует много специфических знаний, навыков, интеллекта, опыта и творческого подхода, поэтому высококлассные специалисты здесь всегда были и будут востребованы.



Если хорошо разбираетесь в интернет-маркетинге и СЕО, то добро пожаловать в сферу мобильных приложений. Здесь ваши знания будут, как нельзя актуальны и применимы. Ведь повторюсь, рынок только набирает обороты и требует к себе внимание, как можно большего числа маркетологов и СЕО администраторов, пока их здесь не так много, как хотелось бы.



Заработок на партнерских программах по установке приложений

Офферы топовых мобильных приложений с каждым днем становятся все популярней и популярней. Принцип заработка на них очень прост – нужно чтобы пользователь скачал по вашей реф ссылке и установил себе на смартфон определенное мобильное приложение и за это вы получаете свое вознаграждение.



Где взять партнерские ссылки на мобильные приложения и куда будут приходить деньги?



Здесь тоже, все очень просто – существуют специализированные CPA площадки, которые занимаются продвижением мобильных приложений и предоставляют возможность всем желающим также продвигать мобильные приложения и на этом зарабатывать.



Все реф-ссылки и рекламные материалы определенного приложения вы берете после регистрации прямо на портале CPA проекта и также с вознаграждением - сначала деньги зачисляются на ваш счет на сайте, а затем их можно выводить на большинство платежных систем. Вот ссылка на одну из самых популярных CPA площадок, по продвижению мобильных приложений - mobioffers.ru



Заработок на посреднических услугах на рынке мрбильных приложений



Предоставление посреднических услуг на рынке мобильных приложений в русскоязычных странах пока абсолютно свободная ниша, без какой либо конкуренции.



Если вы умеете хорошо продавать и вычислять потенциальных клиентов, тогда можете смело становиться менеджером по продажам у любой понравившейся вам команды разработчиков мобильных приложений, связавшись с ними напрямую и обсудив все детали сотрудничества. А далее вам остается приводить к ним потенциальных клиентов и брать за это определенный процент.



Также здесь можно продавать уже готовый продукт, привлекая новых клиентов к использовании. пользованию конкретного приложения с платными услугами. Например, одесская команда андроид-разработчиков, создала приложение для таксистов, где можно прямо с приложения заказывать такси со всеми дополнительными функциями и плюшками. Таксисты, которые работают с этим приложением, платят 30 грн в день за индексацию их машин в приложении. Задача менеджера по продажам - привлечь как можно больше таксистов в приложение, которые вносят ежедневную плату и с этой платы менеджер получает свой оговоренный процент. Думаю смысл вы поняли – так что дерзайте.



Заработок на обзоре приложений



Это тоже пока относительно свободная ниша и здесь перспектив великое множество особенно если вы владелец раскрученного ютуб канала, форума или социальной площадки. А если еще умеете делать качественные видеоролики и обзоры, то цены вам здесь не будет. Можно запросто связываться с различными разработчиками и владельцами приложений, предлагая им свои услуги.



Заработок на мобильных играх



Геймер, который дружит с мозгами и понимает, что в игры можно не только играть, а и получать с этого доход, всегда найдет применение своим игровым талантам на рынке приложений. Как минимум, что здесь можно сделать, это выкладывать стримы своих игр на ютуб канал и зарабатывать на просмотрах по партнерской программе ютуба, но это весьма примитивный и самый конкурентный способ заработка для геймера, так как этого контента в ютубе пруд – пруди. И чтобы стать, таким же популярным геймером в ютубе, как например BrainDit нужно очень много времени и трудовых ресурсов.



Если бы я был геймером, то я бы не делал акцент на продвижении ютуб канала. Я бы сосредоточился исключительно на своих игровых навыках и личностных качествах, чтобы стать популярным в сфере кибер-спорта и привлечь внимание крупных разработчиков игровых приложений, а дальше быть лицом их рекламной компании и способствовать продвижению их продукта просто играя в него и делясь этим со своими друзьями.



Если вы достигните высоких результатов, выйдете на первые места в рейтингах игроков таких популярных мобильных играх, как например MobileLegend, то спонсорство и стабильный доход от рекламодателей вам гарантирован. Главное не стать «задротом» и использовать свои навыки с выгодой для себя и своих близких.



И в заключение



Друзья, я полагаю что здесь собраны далеко не все методы заработка на мобильных приложениях, поэтому предлагаю в этой теме делиться известными Вам методами, давайте вместе в комментариях дополним, приукрасим и поправим это статью!



Жду ваших конструктивных отзывов и мнений о заработке на рынке мобильных приложений! Всем добра и богатства, до встречи на страницах форума mmgp.ru



Автор: Prosvetlenniy

Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 19:51 .