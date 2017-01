7tech - 7tech.biz Я не админ!







Принимает:BitCoin,PerfectMoney



Новый проект: 7Tech Limited Mining Limited



Планы nvestment 10% - 20% дневной навсегда



Минимальный вклад $10



Рефские до 10%



Вывод типа PМгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OVH



Перевод с Google:



Цитата: 7Tech Limited Mining Limited готова предложить плодотворное сотрудничество для всех желающих. Мы представляем высокотехнологичные и современная компания, которая является признанным лидером отрасли в области компьютерной техники, программного обеспечения и инноваций. Наши технические специалисты участвуют в разработке новых методов и эффективных алгоритмов добычи Bitcoin. За последние несколько лет 7Tech Limited Mining Limited удалось построить несколько крупных горнодобывающих ферм в Соединенном Королевстве и Scotland.We оснастили их с самым мощным и современным оборудованием, горнорудной круглосуточно обеспечивает отличные результаты и служит источником для заработка ,



Летом 2016 года наша команда сделала успешную попытку выйти на международный инвестиционный рынок, чтобы предложить сотрудничество для клиентов и partners.Currently, наша goalis развивать более широкую европейскую сеть Bitcoin горных ферм предоставить everyone.the возможность участвовать в процессах добыча и обогащение. Инвестиционные планы:



Цитата: 10% в день



минимум:

$ 10

максимальное значение:

$ 2500

период:

НАВСЕГДА





15% в день



минимум:

$ 2501

максимальное значение:

$ 5000

период:

НАВСЕГДА





20% в день



минимум:

$ 5001

максимальное значение:

Нет Максимальное

период:

НАВСЕГДА Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2017-01-08 - Expires on 2018-01-07 - Updated on 2017-01-08



IP Address 167.114.38.221 - 1 other site is hosted on this server



IP Location Canada - Quebec - Beauharnois - Maksa Web Solutions Pvt Ltd

ASN Canada AS16276 OVH , FR (registered Feb 15, 2001)

Domain Status Registered And Active Website

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 159817104

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U12557355 (7Tech LTD)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to 7Tech Limited User naale :BitCoin,PerfectMoney$1010%PМгновенноComodo CA LimitedOVHПеревод с Google:Мой вклад:

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________