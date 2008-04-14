Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,712 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

7tech - 7tech.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:34
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,468
Благодарностей: 2,854
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
7tech - 7tech.biz
Я не админ!



Принимает:BitCoin,PerfectMoney

Новый проект:7Tech Limited Mining Limited

Планы nvestment 10% - 20% дневной навсегда

Минимальный вклад $10

Рефские до 10%

Вывод типа PМгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OVH

Перевод с Google:

Цитата:
7Tech Limited Mining Limited готова предложить плодотворное сотрудничество для всех желающих. Мы представляем высокотехнологичные и современная компания, которая является признанным лидером отрасли в области компьютерной техники, программного обеспечения и инноваций. Наши технические специалисты участвуют в разработке новых методов и эффективных алгоритмов добычи Bitcoin. За последние несколько лет 7Tech Limited Mining Limited удалось построить несколько крупных горнодобывающих ферм в Соединенном Королевстве и Scotland.We оснастили их с самым мощным и современным оборудованием, горнорудной круглосуточно обеспечивает отличные результаты и служит источником для заработка ,

Летом 2016 года наша команда сделала успешную попытку выйти на международный инвестиционный рынок, чтобы предложить сотрудничество для клиентов и partners.Currently, наша goalis развивать более широкую европейскую сеть Bitcoin горных ферм предоставить everyone.the возможность участвовать в процессах добыча и обогащение.
Инвестиционные планы:

Цитата:
10% в день

минимум:
$ 10
максимальное значение:
$ 2500
период:
НАВСЕГДА


15% в день

минимум:
$ 2501
максимальное значение:
$ 5000
период:
НАВСЕГДА


20% в день

минимум:
$ 5001
максимальное значение:
Нет Максимальное
период:
НАВСЕГДА
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2017-01-08 - Expires on 2018-01-07 - Updated on 2017-01-08

IP Address 167.114.38.221 - 1 other site is hosted on this server

IP Location Canada - Quebec - Beauharnois - Maksa Web Solutions Pvt Ltd
ASN Canada AS16276 OVH , FR (registered Feb 15, 2001)
Domain Status Registered And Active Website

Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159817104
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12557355 (7Tech LTD)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to 7Tech Limited User naale
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 19:36
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,510
Благодарностей: 142
КП: 0.094
Re: 7tech - 7tech.biz
Когда стартонул проект ?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sapphire
ПАММ-счет Sapph1re: 248462 (Scalping) (Alpari)
От Sapphire в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар vavan3v
CashClubInternational.com - Клуб миллионеров
От vavan3v в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sHaRk
Рефбек 200% с проекта questra.es
От sHaRk в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Dollar Network - dollarnetwork.org
От Step_BY в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Juliabest
Единственный в России банк продовольствия
От Juliabest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Россияне не могут оплачивать валютные ипотечные кредиты
От hnn в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube