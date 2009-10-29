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Цена сайта в анализе сайта sbup

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Обсуждаем создание блогов/микроблогов, а также установку скинов, модов и хаков. Внимание!!! Раскрутка и оптимизация блога под поисковики обсуждается только здесь.
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Старый Сегодня, 14:33
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 432
Благодарностей: 78
КП: 0.143
Цена сайта в анализе сайта sbup
У меня цена сайта выросла до 268к баксов ето глюк как он просчитывается?
http://www.sbup.com/audit/dm-investment.org/
http://prntscr.com/dtija8
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spektr08 на форуме  
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