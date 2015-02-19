| "Социоэкономика, Астрология, Циклический анализ, и немного новостей" - авторский блог пользователя Asal
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#1
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Профессионал
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Регистрация: 19.02.2015
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Волновые разметки
Здесь будут размещаться, мои и не только волновые разметки, по основным направлениям за исключением криптовалют, их я вынесу в отдельную тему в силу того, что инструмент скажем так специфический, и далеко не везде волновой анализ применим в классическом его понимании, также тут будет великий и ужасный рубль вместе с гривной, куда уж без них.
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Сегодня, 15:05
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