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CryptoCapitals - cryptocapitals.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 07:38
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,453
Благодарностей: 2,854
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
CryptoCapitals - cryptocapitals.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PayPal,PerfectMoney

Новый проект: CryptoCapitals

Планы nvestment 4,5% в день в течение 30 дней, 20% после 15 дней, 400% через 5 дней

Минимальный вклад $50

Рефские до 5%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от SECURED SERVERS

Перевод с Google:
Цитата:
CryptoCapitals.com является довольно молодой и перспективной компанией на криптовалюта инвестиционном рынке. Мы ищем интегрированных решений для успешных инвестиций в оборудование и организацию процесса крипто торговли и криптографической сбора валюты, известной как горнодобывающей промышленности. Начиная с 2016 года, компания формирует основной костяк Bitcoin, обеспечение целостности цифровой валюты и успешно торгует через биржевых площадках.

Скругленные в 2016 году в Лондоне, CryptoCapitals.com открыл свои двери для публики в качестве криптовалюта инвестиционной компании, предлагая один из наиболее полных возможностей для Bitcoin энтузиастов инвестировать в будущее самой известной в мире криптовалюта. Первоначально основана группой предприимчивых любителей Bitcoin, CryptoCapitals.com имеет штат, который включает специалистов отрасли в области машиностроения, передовых вычислительных технологий и методов добычи криптовалюта.

Ваши деньги будут инвестированы непрерывно, пока вы не решите снять основную сумму.
Наша служба поддержки готова ответить на ваши вопросы 24 часа в сутки.
Изъятия могут быть сделаны в любое время, днем ​​или ночью, и сразу же обрабатываются.
Наш сервер защищен от сильных DDoS-атак, поэтому наш сервис онлайн будет доступен 24/7.
Инвестиционные планы:

Цитата:
План
# 1
4,5% в день в течение 30 дней

Сумма инвестиций Диапазон: $ 50- $ 399
Инвестиционный период: 30 дней
Общая прибыль: 135%

План
# 2
200% через 15 дней

Сумма инвестиций Диапазон: $ 400- $ 799
Инвестиционный период: 15 дней
Общая прибыль: 200%


План
# 3
400% через 5 дней

Сумма инвестиций Диапазон: $ 800- $ 100 000
Инвестиционный период: 5 дней
Общая прибыль: 400%
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2016-03-11 - Expires on 2017-03-11 - Updated on 2016-03-12

Name Server(s) DNS1.ZAMAHOST.COM (has 567 domains)
DNS2.ZAMAHOST.COM (has 567 domains)


IP Address 209.188.12.34 - 104 other sites hosted on this server

IP Location United States - Arizona - Tempe - Internet Ideas Inc

Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159756204
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U11438199 (CryptoCapitals.com)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to cryptocapitals.com User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 07:40.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 07:57
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,710
Благодарностей: 38,548
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: CryptoCapitals - cryptocapitals.com
Минимлка 50$, планы перевертыши, дизайн шаблон. Я ....мимо..
__________________
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Smirnov Nikolay вне форума  
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