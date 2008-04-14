CryptoCapitals - cryptocapitals.com

Планы nvestment 4,5% в день в течение 30 дней, 20% после 15 дней, 400% через 5 дней
Минимальный вклад $50
Рефские до 5%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от SECURED SERVERS
Перевод с Google:
Цитата:
CryptoCapitals.com является довольно молодой и перспективной компанией на криптовалюта инвестиционном рынке. Мы ищем интегрированных решений для успешных инвестиций в оборудование и организацию процесса крипто торговли и криптографической сбора валюты, известной как горнодобывающей промышленности. Начиная с 2016 года, компания формирует основной костяк Bitcoin, обеспечение целостности цифровой валюты и успешно торгует через биржевых площадках.
Скругленные в 2016 году в Лондоне, CryptoCapitals.com открыл свои двери для публики в качестве криптовалюта инвестиционной компании, предлагая один из наиболее полных возможностей для Bitcoin энтузиастов инвестировать в будущее самой известной в мире криптовалюта. Первоначально основана группой предприимчивых любителей Bitcoin, CryptoCapitals.com имеет штат, который включает специалистов отрасли в области машиностроения, передовых вычислительных технологий и методов добычи криптовалюта.
Ваши деньги будут инвестированы непрерывно, пока вы не решите снять основную сумму.
Наша служба поддержки готова ответить на ваши вопросы 24 часа в сутки.
Изъятия могут быть сделаны в любое время, днем или ночью, и сразу же обрабатываются.
Наш сервер защищен от сильных DDoS-атак, поэтому наш сервис онлайн будет доступен 24/7.
Инвестиционные планы:
Цитата:
План # 1
4,5% в день в течение 30 дней
Сумма инвестиций Диапазон: $ 50- $ 399
Инвестиционный период: 30 дней
Общая прибыль: 135%
План
# 2
200% через 15 дней
Сумма инвестиций Диапазон: $ 400- $ 799
Инвестиционный период: 15 дней
Общая прибыль: 200%
План
# 3
400% через 5 дней
Сумма инвестиций Диапазон: $ 800- $ 100 000
Инвестиционный период: 5 дней
Общая прибыль: 400%
Whois Info:
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Dates Created on 2016-03-11 - Expires on 2017-03-11 - Updated on 2016-03-12
Name Server(s) DNS1.ZAMAHOST.COM (has 567 domains)
DNS2.ZAMAHOST.COM (has 567 domains)
IP Address 209.188.12.34 - 104 other sites hosted on this server
IP Location United States - Arizona - Tempe - Internet Ideas Inc