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Какую редакцию Нисона выбрать?

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Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
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Старый Сегодня, 04:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 21.06.2013
Сообщений: 10
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Какую редакцию Нисона выбрать?
Привет народ.Хочу купить Нисона первую книгу по японским свечам, зашёл на озон, а там несколько разных выпусков Ее есть!какую лучше купить?
http://www.ozon.ru/person/270229/?group=div_book
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:27
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