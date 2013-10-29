СМИ распространяют неверную информацию о запрете Биткоина в Китае, и это уже привело к резкому падению цены Биткоина
Недавно, правительство Китая и Центральный банк разработали решения для бирж Биткоина и их пользователей, цель которых - препятствовать фальсификации объемов торгов и оффлайн мошенничеству, как например опция, когда пользователи всю ответственность за свои действия берут на себя.
Но некоторые СМИ, в основном на Западе, выставили это событие в таком ключе, что это посеяло панику среди китайских инвесторов и понизило цену Биткоина до $ 830.
Биткоин никто не запрещал
Тем не менее, цена Биткоина быстро восстановилась, поскольку крупные китайские биржи, включая BTCC опубликованные заявления, о том, что они обсуждали при встрече с Центральным банком. Обе биржи и местные издания в Китае заверили инвесторов, что правительство не выдавало запрет на Биткоин.
Caixin, ведущее деловое и финансовое издание в Пекине, заявило:
"К примеру, две [Биткоин] торговые площадки в Пекине, которые обязаны соблюдать требования Центрального банка, сказали, что это содействие не повлияет на снижение курса юаня ".
BTCC, самая крупная Биткоин биржа Китая, также заявила:
"В пресс-релизе Центрального банка... подчеркивается, что существует значительная волатильность в торговли биткоинами, а также в нем цитируется уведомление, опубликованное в 2013 году о том, что Биткоин не имеет статус законного средства платежа. Все наши пользователи должны быть осведомлены о текущей политике, в отношении виртуальных продуктов, а также о рисках, связанных с торговлей на нестабильных рынках ".
В общем, заявление, которое китайские биржи Биткоина и правительство ожидали - это простое предупреждение об ответственности пользователей, и оно было неправильно интерпретировано, а затем средствами массовой информации распространено среди общественности.
Распространение паники и пропаганды
Были некоторые средства массовой информации, такие как Zero Hedge, которые рассказывали о "Запрете Биткоина в Китае" всю последнюю неделю. В то время как местные издания, включая Caixin, пытались успокоить население и предоставить точную информацию, западные СМИ публиковали различные статьи, в которых информация шла о введении запрета на Биткоин.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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