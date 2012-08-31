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Облигации США вновь привлекают инвесторов

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Старый Сегодня, 17:39
#1
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Облигации США вновь привлекают инвесторов

Цены на гособлигации США растут в понедельник, в то время как внимание инвесторов сосредоточено на экономических данных в первый торговый день недели, сообщает CNBC.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до около 2,4011%.


Между тем, доходность 30-летних казначейских облигаций также снизилась - до 2,9829%.


Участники рынка ожидают выхода данных об объеме потребительского кредитования за ноябрь, которые будут опубликованы сегодня.

Цены на нефть марки Brent снизились на 1,02% до $56,49 за баррель. Стоимость нефти WTI опустилась на 0,96% до $53,46.

Цены на нефть снизились в понедельник, поскольку увеличение экспорта из Ирана, как ожидается, снизит результат действий других производителей, которые стремятся к ограничению глобального перепроизводства нефти.

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Старый Сегодня, 17:50
#2
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Сообщений: 1,476
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Re: Облигации США вновь привлекают инвесторов
Если бы эта тенденция к покупкам гос. облигаций имела более длительный характер, то можно было бы говорить о том, что инвесторы уже просто не знают как им минимизировать риски. Так как этот вид инвестиций сложно рассматривать как способ получения прибыли, а лишь как способ сохранности своих средств.
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