Облигации США вновь привлекают инвесторов

Цены на гособлигации США растут в понедельник, в то время как внимание инвесторов сосредоточено на экономических данных в первый торговый день недели, сообщает CNBC.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до около 2,4011%.
Между тем, доходность 30-летних казначейских облигаций также снизилась - до 2,9829%.
Участники рынка ожидают выхода данных об объеме потребительского кредитования за ноябрь, которые будут опубликованы сегодня.
Цены на нефть марки Brent снизились на 1,02% до $56,49 за баррель. Стоимость нефти WTI опустилась на 0,96% до $53,46.
Цены на нефть снизились в понедельник, поскольку увеличение экспорта из Ирана, как ожидается, снизит результат действий других производителей, которые стремятся к ограничению глобального перепроизводства нефти.