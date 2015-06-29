OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,714 Благодарностей: 543 КП: 0.109

Народный банк Китая пытается скрыть реальный отток капитала из страны



Американский инвестбанк Голдман Сакс (Goldman Sachs), используя данные валютного регулятора из Китая SAFE (это госадминистрация по валютному контролю), в конце декабря рассчитал реальный отток капитала из Китая в размере до 69 млрд долл. США, однако официальные цифры китайцев за неполный 2016 г. были всего лишь на уровне 34 млрд долл. США. На этом основании Голдман Сакс утверждает, что официальные данные Народного Банка Китая (это китайский ЦБ) и SAFE сильно разнятся: - в 2 раза точно.



Также Голдман Сакс на основании данных SAFE подсчитал общий отток капитала с августа 15-го года по ноябрь 16-го и эта цифра составила около 1,1 трлн долл. США. Но обратно, китайцы официально заявляют только о 540 млрд ушедших из страны денег за этот же период.



В чем проблема такой нестыковки? По мнению специалистов инвестбанка, предоставляя искаженные данные по оттоку капитала, власти Китая таким образом хотят спасти свои валютные резервы. Ведь, если озвучивать правду, то есть знакомить своё население со всеми этими нелицеприятными цифрами, то паника станет еще больше и от юаня начнут избавляться в массовом порядке, покупая доллары или биткоины. Результатом этого станет еще больший отток капитала из страны.







Между тем валютные резервы Китая продолжают быстро таять и только за декабрь упали еще на 41,1 млрд долл. США, если верить данным НБК. Сейчас общий валютный запас страны опустился до официального уровня в 3,01 трлн долл. США: - это самый низкий показатель за последние 6 лет. Неофициальный уровень снижения скорее всего еще больше этих 3,01 трлн долл. США. НКБ сейчас активно продаёт валюту, чтобы поддерживать баланс на валютном рынке.



Безусловно, китайцы делают многое, чтобы поставить преграды такому оттоку капитала из страны, например, населению с этого года разрешено в течение года менять не более 50 тыс. долл. США на 1 человека. Также НКБ выпустил новые указания для участников фондового рынка, которые должны существенно ограничить "побег" капиталов за пределы Китая. Впрочем, подобные попытки в прошлом так и не привели к реальному успеху в борьбе за удержание валютных резервов страны.



И здесь на повестку дня выходит главный вопрос: - хватит ли Китаю своих золотовалютных резервов, что защищать свою валюту в течение достаточно долгого времени?



Аналитики швейцарского банка UBS также недавно провели своё исследование и утверждают, что в долгосрочной перспективе своих резервов Китаю может и не хватить. Они ссылаются на расчеты МВФ, которые были опубликованы в 2016 г. и эти данные говорят, что для того, чтобы успешно сдерживать давление на нацвалюту, Китаю может понадобится до 2,82 трлн долл. США - это если отток капитала станет полностью бесконтрольным. Если же в идеале оперировать средними цифрами (ведь Китай может и контролировать отток капитала), то сейчас в его распоряжении есть где-то половина от вышеуказанной суммы в качестве резервов. Но слишком долгое использование резервов для поддержки юаня, безусловно, ведёт к сильному снижению уверенности участников рынка, что будет уже совсем плохо.



Итак, вопросы не сняты, а именно они звучат так: - какова настоящая сумма валютных резервов КНР и как долго сможет Китай выдерживать атаки на свою валюту от зарубежных спекулянтов?



Также известно, что последние 2 месяца Китай не закупал из-за рубежа новые объемы золота и они сохраняются на уровне в 59,24 млн. тройских унций. Из-за снижения цен на золото стоимость золотого запаса за декабрь месяц упала на более чем 2 млрд долл. США до 67,9 млрд долл. США. Хотя может и эти цифры дутые и запасов еще меньше? - так полагают многие финансовые аналитики.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58737b8fa9243 Американский инвестбанк Голдман Сакс (Goldman Sachs), используя данные валютного регулятора из Китая SAFE (это госадминистрация по валютному контролю), в конце декабря рассчитал реальный отток капитала из Китая в размере до 69 млрд долл. США, однако официальные цифры китайцев за неполный 2016 г. были всего лишь на уровне 34 млрд долл. США. На этом основании Голдман Сакс утверждает, что официальные данные Народного Банка Китая (это китайский ЦБ) и SAFE сильно разнятся: - в 2 раза точно.Также Голдман Сакс на основании данных SAFE подсчитал общий отток капитала с августа 15-го года по ноябрь 16-го и эта цифра составила около 1,1 трлн долл. США. Но обратно, китайцы официально заявляют только о 540 млрд ушедших из страны денег за этот же период.В чем проблема такой нестыковки? По мнению специалистов инвестбанка, предоставляя искаженные данные по оттоку капитала, власти Китая таким образом хотят спасти свои валютные резервы. Ведь, если озвучивать правду, то есть знакомить своё население со всеми этими нелицеприятными цифрами, то паника станет еще больше и от юаня начнут избавляться в массовом порядке, покупая доллары или биткоины. Результатом этого станет еще больший отток капитала из страны.Между тем валютные резервы Китая продолжают быстро таять и только за декабрь упали еще на 41,1 млрд долл. США, если верить данным НБК. Сейчас общий валютный запас страны опустился до официального уровня в 3,01 трлн долл. США: - это самый низкий показатель за последние 6 лет. Неофициальный уровень снижения скорее всего еще больше этих 3,01 трлн долл. США. НКБ сейчас активно продаёт валюту, чтобы поддерживать баланс на валютном рынке.Безусловно, китайцы делают многое, чтобы поставить преграды такому оттоку капитала из страны, например, населению с этого года разрешено в течение года менять не более 50 тыс. долл. США на 1 человека. Также НКБ выпустил новые указания для участников фондового рынка, которые должны существенно ограничить "побег" капиталов за пределы Китая. Впрочем, подобные попытки в прошлом так и не привели к реальному успеху в борьбе за удержание валютных резервов страны.И здесь на повестку дня выходит главный вопрос: - хватит ли Китаю своих золотовалютных резервов, что защищать свою валюту в течение достаточно долгого времени?Аналитики швейцарского банка UBS также недавно провели своё исследование и утверждают, что в долгосрочной перспективе своих резервов Китаю может и не хватить. Они ссылаются на расчеты МВФ, которые были опубликованы в 2016 г. и эти данные говорят, что для того, чтобы успешно сдерживать давление на нацвалюту, Китаю может понадобится до 2,82 трлн долл. США - это если отток капитала станет полностью бесконтрольным. Если же в идеале оперировать средними цифрами (ведь Китай может и контролировать отток капитала), то сейчас в его распоряжении есть где-то половина от вышеуказанной суммы в качестве резервов. Но слишком долгое использование резервов для поддержки юаня, безусловно, ведёт к сильному снижению уверенности участников рынка, что будет уже совсем плохо.Итак, вопросы не сняты, а именно они звучат так: - какова настоящая сумма валютных резервов КНР и как долго сможет Китай выдерживать атаки на свою валюту от зарубежных спекулянтов?Также известно, что последние 2 месяца Китай не закупал из-за рубежа новые объемы золота и они сохраняются на уровне в 59,24 млн. тройских унций. Из-за снижения цен на золото стоимость золотого запаса за декабрь месяц упала на более чем 2 млрд долл. США до 67,9 млрд долл. США. Хотя может и эти цифры дутые и запасов еще меньше? - так полагают многие финансовые аналитики.Специально для mmgp.ru

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