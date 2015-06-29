Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,596 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Народный банк Китая пытается скрыть реальный отток капитала из страны

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:15
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,714
Благодарностей: 543
КП: 0.109
Народный банк Китая пытается скрыть реальный отток капитала из страны


Американский инвестбанк Голдман Сакс (Goldman Sachs), используя данные валютного регулятора из Китая SAFE (это госадминистрация по валютному контролю), в конце декабря рассчитал реальный отток капитала из Китая в размере до 69 млрд долл. США, однако официальные цифры китайцев за неполный 2016 г. были всего лишь на уровне 34 млрд долл. США. На этом основании Голдман Сакс утверждает, что официальные данные Народного Банка Китая (это китайский ЦБ) и SAFE сильно разнятся: - в 2 раза точно.

Также Голдман Сакс на основании данных SAFE подсчитал общий отток капитала с августа 15-го года по ноябрь 16-го и эта цифра составила около 1,1 трлн долл. США. Но обратно, китайцы официально заявляют только о 540 млрд ушедших из страны денег за этот же период.

В чем проблема такой нестыковки? По мнению специалистов инвестбанка, предоставляя искаженные данные по оттоку капитала, власти Китая таким образом хотят спасти свои валютные резервы. Ведь, если озвучивать правду, то есть знакомить своё население со всеми этими нелицеприятными цифрами, то паника станет еще больше и от юаня начнут избавляться в массовом порядке, покупая доллары или биткоины. Результатом этого станет еще больший отток капитала из страны.



Между тем валютные резервы Китая продолжают быстро таять и только за декабрь упали еще на 41,1 млрд долл. США, если верить данным НБК. Сейчас общий валютный запас страны опустился до официального уровня в 3,01 трлн долл. США: - это самый низкий показатель за последние 6 лет. Неофициальный уровень снижения скорее всего еще больше этих 3,01 трлн долл. США. НКБ сейчас активно продаёт валюту, чтобы поддерживать баланс на валютном рынке.

Безусловно, китайцы делают многое, чтобы поставить преграды такому оттоку капитала из страны, например, населению с этого года разрешено в течение года менять не более 50 тыс. долл. США на 1 человека. Также НКБ выпустил новые указания для участников фондового рынка, которые должны существенно ограничить "побег" капиталов за пределы Китая. Впрочем, подобные попытки в прошлом так и не привели к реальному успеху в борьбе за удержание валютных резервов страны.

И здесь на повестку дня выходит главный вопрос: - хватит ли Китаю своих золотовалютных резервов, что защищать свою валюту в течение достаточно долгого времени?

Аналитики швейцарского банка UBS также недавно провели своё исследование и утверждают, что в долгосрочной перспективе своих резервов Китаю может и не хватить. Они ссылаются на расчеты МВФ, которые были опубликованы в 2016 г. и эти данные говорят, что для того, чтобы успешно сдерживать давление на нацвалюту, Китаю может понадобится до 2,82 трлн долл. США - это если отток капитала станет полностью бесконтрольным. Если же в идеале оперировать средними цифрами (ведь Китай может и контролировать отток капитала), то сейчас в его распоряжении есть где-то половина от вышеуказанной суммы в качестве резервов. Но слишком долгое использование резервов для поддержки юаня, безусловно, ведёт к сильному снижению уверенности участников рынка, что будет уже совсем плохо.

Итак, вопросы не сняты, а именно они звучат так: - какова настоящая сумма валютных резервов КНР и как долго сможет Китай выдерживать атаки на свою валюту от зарубежных спекулянтов?

Также известно, что последние 2 месяца Китай не закупал из-за рубежа новые объемы золота и они сохраняются на уровне в 59,24 млн. тройских унций. Из-за снижения цен на золото стоимость золотого запаса за декабрь месяц упала на более чем 2 млрд долл. США до 67,9 млрд долл. США. Хотя может и эти цифры дутые и запасов еще меньше? - так полагают многие финансовые аналитики.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58737b8fa9243
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Народный банк Китая нанимает специалистов по блокчейну pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 4 18.11.2016 21:39
Эксперты уличили Народный банк Китая в коварстве moskva Новости в банковской сфере и страховании 1 30.03.2016 18:28
Отток капитала из Китая в 2015 году достиг $1 трлн venik55 Новости в мире финансов и инвестиций 2 25.01.2016 17:21
Народный банк Китая остановил девальвацию юаня Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 5 23.12.2015 00:28
Отток капитала из страны составил 54 миллиарда долларов Владислав Бабич Новости в мире финансов и инвестиций 5 29.06.2015 03:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sunrize7
В Кыргызстане курс нацвалюты упал до минимума за всю историю республики
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Максимм
WSJ: МВФ предлагает освободить Грецию от выплат по долгу до 2040 года
От Максимм в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар First1by
Рефбек 214% (15% от вклада)+1$ в проекте NS-zabota
От First1by в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Сергей Сер
Ищу помощь и сторудничество в важном научном проекте
От Сергей Сер в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар Dor87
Иран подписал новые контракты на поставку нефти в Европу
От Dor87 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Биржа Bitfinex начала возврат средств
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube