Впервые за последние 3 года капитализация «Тинькофф банка» превысила $2 млрд

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить, вам что капитализация «Тинькофф банка» на торгах 9 января 2017 года превысила отметку в $2 млрд. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи на сервисе Bloomberg Markets.
К началу торгов 9 января акции «Тинькофф банка» стоили $10,95 за штуку, по состоянию на 13:40 по московскому времени их стоимость упала на 0,92%, до $10,75. В целом за год акции кредитной организации выросли на 275,43%.
На Лондонской бирже отметили, что в последнем квартале 2016 года новости о «Тинькофф банке» вызывали в основном рост акций. В частности, после сообщения о запуске в России семи центров разработки стоимость ценных бумаг компании выросла на 3,94%, а на фоне финансовых результатов компании за третий квартал и первые девять месяцев 2016 года акции банка выросли на 10,57%.
Акции «Тинькофф банка» торгуются на Лондонской бирже с октября 2013 года — во время IPO компания была оценена в $3,2 млрд. С тех пор стоимость ценных бумаг банка преимущественно снижалась, дойдя до отметки в $1,6 за штуку в сентябре 2015 года, и после этого стала расти.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим