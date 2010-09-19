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Стартап MyTomorrows привлек €10 млн, чтобы облегчить доступ к новым лекарствам

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Старый Сегодня, 16:03
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Стартап MyTomorrows привлек €10 млн, чтобы облегчить доступ к новым лекарствам


Стартап из Нидерландов MyTomorrows, создавший платформу для помощи врачам и пациентам в получении доступа к лекарствам, которые еще находятся в стадии разработки, привлек 10 миллионов евро нового финансирования. Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные компании EQT Ventures и Octopus Ventures, с участием действующих инвесторов Balderton Capital и Sofinnova Partners.

Голландский стартап стремится обеспечить требуемыми лекарствами всех пациентов, которые нуждаются в лечении теми медицинскими препаратами, которые до сих пор проходят клинические испытания и длительный процесс их официального утверждения, или уже одобрены, но в других странах.

Запущенная в 17 государствах, платформа myTomorrows предназначена для врачей и пациентов, которые ищут информацию и доступ к новым лекарствам, предлагая компаниям по разработке лекарственных средств готовое решение для реализации своих глобальных программ раннего доступа. Главная идея данного стартапа заключается в том, чтобы сделать медицинские препараты, пребывающие на стадии разработки, доступными для всех пациентов, которые страдают от мучительных и угрожающих их жизни болезней, и накапливать при этом важные данные, чтобы способствовать более быстрому появлению на рынке этих лекарств.


На текущий момент база данных myTomorrows проиндексирована 315 000 клиническими испытаниями и программами раннего доступа, объединяя при этом сведения из 17 глобальных реестров. Ключом к таким потрясающим показателям стало то, что стартап использует максимально дружественный интерфейс для эффективного взаимодействия между пациентом и врачом, который нацелен на снижение информационной асимметрии. При этом все данные доступны через открытый API.

Недавнее изменение законодательных норм в США (Закон о прозрачности клинических испытаний) оказывает серьезное давление на фармакологические компании с целью расширения доступа к их исследованиям и, следовательно, это будет только способствовать дальнейшему развитию myTomorrows. Также стоит отметить, что и администрация Трампа является более либеральной в отношении доступа к медицинским препаратам, находящимся на стадии разработки.

Полученные инвестиции стартап myTomorrows направит на дальнейшее усовершенствование своей технологической платформы и увеличение количества сотрудников, чтобы разгрузить регуляторов, врачей и разработчиков лекарств от сложных процессов обеспечения доступа к исследуемым препаратам для эффективного лечения тех пациентов, которые остро нуждаются в новых лекарствах.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/01/09/my...ws-raises-10m/

https://text.ru/antiplagiat/58737ba8886c4
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