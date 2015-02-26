Есть большая вероятность, что в Украине введут субсидии на покупку электромобилей!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что рамках прошедшего круглого стола, который был посвящен перспективам развития электротранспорта в Украине, глава Мининфраструктуры рассказал о стимулировании покупки электромобилей, сообщает Автоцентр.
К 2020 году в общем объеме продаж ведомство намерено повысить долю электрических машин до 15%.
Для этого предполагается убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей”, – говорится в сообщении.
Всё это, по расчетам министерства, уменьшит стоимость электрических авто в Украине на 21,6%. Помимо этого, покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой. Если так произойдет, украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение работающего на электрике автомобиля. Правда, о каких суммах идет речь – не сообщается. Сроки тоже неизвестны.
На 2017 год министр Владимир Омелян спрогнозировал приход трех именитых автопроизводителей. Общий список потенциальных инвесторов включает такие автомобильные бренды: Toyota, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, GM, Hyundai, Honda, Suzuki, Nissan и Fiat. А еще в Мининфраструктуры заявили, что в Украине вполне можно наладить выпуск электромобилей.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим