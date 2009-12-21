Blockchain окончательно меняет музыкальную индустрию.
Цифровая музыка также может воспользоваться блокчейн-технологией. Чем это поможет?
Блокчейн защитит от пиратства и незаконного
использования музыкального контента. Поскольку исполнители и композиторы пользуются устаревшими бизнес-моделями, созданными еще в начале 20 века, что делает их крайне неэффективными и неполноценными музыкальными компаниями в современный век инновационных технологий.
Прежде всего блокчейн поможет в вопросах лицензирования
музыкальной продукции, чем существенно упростит управление авторскими и прочими правами на контент. Пожалуй, это первая мера, которая ранее остальных реализуется в сфере музыки и ее распространения между слушателями.
Также блокчейн ускорит распространение продукции, чем установит прямую связь между художниками и потребителями.
Скажем так, блокчейн прибавит молниеносности практически в любых организационно-финансовых вопросах относительно музыкальной продукции.
Пока весь процесс внедрения блокчейн в эту сферу осложняется лишь реализацией, поскольку работа с художниками своего творческого дела имеет ряд особенностей.
Переведено специально для MMGP.ru