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Blockchain окончательно меняет музыкальную индустрию

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#1
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Blockchain окончательно меняет музыкальную индустрию
Blockchain окончательно меняет музыкальную индустрию.






Цифровая музыка также может воспользоваться блокчейн-технологией. Чем это поможет?

Блокчейн защитит от пиратства и незаконного использования музыкального контента. Поскольку исполнители и композиторы пользуются устаревшими бизнес-моделями, созданными еще в начале 20 века, что делает их крайне неэффективными и неполноценными музыкальными компаниями в современный век инновационных технологий.

Прежде всего блокчейн поможет в вопросах лицензирования музыкальной продукции, чем существенно упростит управление авторскими и прочими правами на контент. Пожалуй, это первая мера, которая ранее остальных реализуется в сфере музыки и ее распространения между слушателями.

Также блокчейн ускорит распространение продукции, чем установит прямую связь между художниками и потребителями. Скажем так, блокчейн прибавит молниеносности практически в любых организационно-финансовых вопросах относительно музыкальной продукции.

Пока весь процесс внедрения блокчейн в эту сферу осложняется лишь реализацией, поскольку работа с художниками своего творческого дела имеет ряд особенностей.




Переведено специально для MMGP.ru
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