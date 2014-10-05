Microsoft завершает продажи смартфонов Lumia

Софтверный гигант Microsoft завершил продажи смартфонов Lumia в США и некоторых других странах мира
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Что касается США и Великобритании, то на полках магазинов Microsoft теперь имеются смартфоны других производителей, включая Acer M330 и HP Elite x3.
В некоторых странах, типа Франции, в магазине рэдмондской компании еще можно найти Lumia, но речь идет об остатках, которые продаются по сниженным ценам.
Стоит отметить, что компания Microsoft до сих пор так и не сообщила об официальном отказе от выпуска смартфонов под брендом Lumia. В 2017 или 2018 году софтверный гигант запустит новую линейку смартфонов — Surface Phone
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