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Microsoft завершает продажи смартфонов Lumia

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Имя: Станислав
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Microsoft завершает продажи смартфонов Lumia
Софтверный гигант Microsoft завершил продажи смартфонов Lumia в США и некоторых других странах мира .


Что касается США и Великобритании, то на полках магазинов Microsoft теперь имеются смартфоны других производителей, включая Acer M330 и HP Elite x3.

В некоторых странах, типа Франции, в магазине рэдмондской компании еще можно найти Lumia, но речь идет об остатках, которые продаются по сниженным ценам.

Стоит отметить, что компания Microsoft до сих пор так и не сообщила об официальном отказе от выпуска смартфонов под брендом Lumia. В 2017 или 2018 году софтверный гигант запустит новую линейку смартфонов — Surface Phone


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Метки
смартфон или планшет, техника, технологии
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