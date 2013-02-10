Опасность "зелёной энергетики" для экономики Великобритании

Великобритания всё больше зависит от так называемой "зелёной энергетики", а это означает, что государство сталкивается с серьёзнейшими проблемами поставок электроэнергии для промышленности. Об опасностях, которые таят возобновляемые источники энергии, заявил руководитель Ofgem в своём докладе правительству.
Андрей Райт указывает на то, что домохозяйствам придётся платить дополнительные деньги, чтобы иметь электроэнергию в доме, тогда как соседи вовсе могут сидеть в темноте, потому как с новым типом электроэнергетики не все смогут использовать энергию в том объёме, которая им нужна. То есть, более богатые граждане смогут оплатить надёжную поставку электроэнергии, в том время, как остальные хозяйства могут и вовсе сидеть без электричества.
Как утверждает Райт, Великобритания теряет источники электрогенерации из-за закрытия угольных шахт. И теперь потребителю не получится выбирать, у кого покупать более надёжные поставки электричества.
Таким образом, руководитель правительственного агентства в своём очень неприятном прогнозе об энергетической безопасности Великобритании прямо указывает на то, что потребителям придётся платить дополнительные деньги в виде премии электрогенерирующим компаниям за бесперебойную поставку электричества.
В докладе звучат вполне здравые мысли о природе современной электрогенерации. Система, которая изживается зелёной энергетикой, постоянно имеет избыточность электричества в сети. Эту избыточность было легко поддерживать, но из-за растущей доли возобновляемых источников энергии, систему поставок электричества придётся полностью менять. Потеря угольных электростанций грозит тем, что система распределения энергии будет не гибкой, а это значит, что не каждое домохозяйство сможет получить столько электроэнергии, сколько требуется.
И речь идёт тут о том, что устоявшаяся система электрогенерации может постоянно поддерживать поток электричества в системе, за счёт её постоянной генерации, тогда как ветряные и солнечные электростанции зависят от капризов погоды.
Косвенно о сложностях внедрения зелёной энергетики в экономику Великобритании подтвердил Филип Хаммонд, который руководит британским казначейством. Он заявил, для того чтобы каждый житель смог иметь свет в доме, не говоря о промышленности, в зелёную электрогенерацию правительству нужно выделит инвестиций на сумму 100 млрд фунтов стерлингов, разработав программу строительства новой системы распределения электричества в ближайшие 20 лет.
Специально для mmgp.ru