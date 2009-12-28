Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 22:07
Сегодня, 20:36
#
1
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 6,955
Благодарностей: 706
Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Я не Админ или владелец этого проекта
Дата старта
1 : 1 : 2017
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EN :
Принимает
PerfectMoney Verified
, 2 Trust Score point(s) :
฿
Bitcoin :
Adv Cash
:
Цитата:
описание
Crypto Plazan представляет собой цифровой актив предназначен для работы в качестве средства обмена, используя криптографию для обеспечения сделок и контролировать создание дополнительных единиц валюты. Cryptoplazan Ltd Сделать все проще.
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Цитата:
Планы
101,1% после 1 дня
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 30.00 - $ 200.00 101.10
Рассчитайте прибыль >>
Все выплаты производятся на Ваш счет ежедневно.
Минимальный бюджет составляет $ 30, а максимальный расход в $ 200.
Вы можете сделать дополнительные тратить столько раз, сколько вам нравится.
Реферальная программа
1%
Минимальный вклад
$30
Просмотреть и зарегистрироваться
Цитата:
подробности
SSL Encryption
DDos Protection
Registrar NAMECHEAP, INC.
Updated 2017-01-01
Expire 2022-01-01
NS NS11.KODDOS.COM NS12.KODDOS.COM
NS11.KODDOS.COM NS12.KODDOS.COM
Check GoldCoders' HYIP Manager License
cryptoplazan.biz - Licensed
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Internal Transaction SCI
Transaction ID:
0f70bbc3-552c-485e-9d47-d77e20cb2228
To:
hyip8371@gmail.com
Debited:
-50.00 USD
Fee:
No commission
Sent:
50.00 USD
Сегодня, 20:53
#
2
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 19,740
Благодарностей: 11,080
награды
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Посмотрел на домен, и даже не стал открывать.
Эти неуклюжие закосы уже даже не напрягают)))
Просто мимо, да и всё.
Короче, партизань, криптоплаза н, с миром.
Сегодня, 21:04
#
3
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,932
Благодарностей: 3,566
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Довольно интересная стата ,судя по никам ...
Сегодня, 21:04
#
4
Топ Мастер
Имя:
Жанна
Пол: Женский
Адрес: Belarus, Baranovichi
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 6,698
Благодарностей: 4,585
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
как-то мониторов много со старта набрал
Сегодня, 21:15
#
5
Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: RUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 3,148
Благодарностей: 6,192
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Даже дядя Паша парта взял
Сегодня, 21:17
#
6
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,932
Благодарностей: 3,566
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
по статистике реальные вклады/ выводы ?
или рисовка ?
Сегодня, 21:26
#
7
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 6,750
Благодарностей: 2,224
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Цитата:
Сообщение от
OkMonday
по статистике реальные вклады/ выводы ?
или рисовка ?
Или кто-то страховку открыл на 30
Сегодня, 21:31
#
8
Топ Мастер
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,267
Благодарностей: 29,353
награды
Цитата:
Сообщение от
OkMonday
по статистике реальные вклады/ выводы ?
или рисовка ?
полюбому админ художник
Сегодня, 21:45
#
9
Профессионал
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 1,685
Благодарностей: 657
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Цитата:
Сообщение от
Wolkott
Или кто-то страховку открыл на 30
Там минимальный вклад 30
Сегодня, 21:50
#
10
www.fairmonitor.com
Имя:
Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,570
Благодарностей: 38,539
награды
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Цитата:
Сообщение от
cotzp
Посмотрел на домен, и даже не стал открывать.
Эти неуклюжие закосы уже даже не напрягают)))
Да, жесть, букву впихнул последнею, все проект от админа crypto-plaza..
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Сегодня, 22:07