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Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:36
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 6,955
Благодарностей: 706
КП: 0.003
Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Я не Админ или владелец этого проекта

Дата старта
1 : 1 : 2017

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язык
EN :

Принимает
PerfectMoney Verified, 2 Trust Score point(s) : ฿Bitcoin : AdvCash :

Цитата:
описание

Crypto Plazan представляет собой цифровой актив предназначен для работы в качестве средства обмена, используя криптографию для обеспечения сделок и контролировать создание дополнительных единиц валюты. Cryptoplazan Ltd Сделать все проще.
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Цитата:
Планы

101,1% после 1 дня
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 30.00 - $ 200.00 101.10
Рассчитайте прибыль >>

Все выплаты производятся на Ваш счет ежедневно.
Минимальный бюджет составляет $ 30, а максимальный расход в $ 200.
Вы можете сделать дополнительные тратить столько раз, сколько вам нравится.
Реферальная программа
1%

Минимальный вклад
$30

Просмотреть и зарегистрироваться

Цитата:
подробности

SSL Encryption
DDos Protection

Registrar NAMECHEAP, INC.
Updated 2017-01-01
Expire 2022-01-01
NS NS11.KODDOS.COM NS12.KODDOS.COM
NS11.KODDOS.COM NS12.KODDOS.COM

Check GoldCoders' HYIP Manager License
cryptoplazan.biz - Licensed
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Мой вклад
Internal Transaction SCI

Transaction ID:
0f70bbc3-552c-485e-9d47-d77e20cb2228

To:
hyip8371@gmail.com

Debited:
-50.00 USD

Fee:
No commission

Sent:
50.00 USD


__________________
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Honestt вне форума  
Старый Сегодня, 20:53
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 19,740
Благодарностей: 11,080
КП: 0.520

награды Нострадамус 
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Посмотрел на домен, и даже не стал открывать.
Эти неуклюжие закосы уже даже не напрягают)))
Просто мимо, да и всё.
Короче, партизань, криптоплазан, с миром.
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cotzp вне форума  
Старый Сегодня, 21:04
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,932
Благодарностей: 3,566
КП: 0.132
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Довольно интересная стата ,судя по никам ...


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Старый Сегодня, 21:04
#4
Топ Мастер
 
Имя: Жанна
Пол: Женский
Адрес: Belarus, Baranovichi
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 6,698
Благодарностей: 4,585
КП: 0.437
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
как-то мониторов много со старта набрал
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vfhmirf на форуме  
Старый Сегодня, 21:15
#5
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: RUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 3,148
Благодарностей: 6,192
КП: 0.028
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Даже дядя Паша парта взял
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Обменник
Обменник
Dimonych12 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 21:17
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,932
Благодарностей: 3,566
КП: 0.132
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
по статистике реальные вклады/ выводы ?
или рисовка ?
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OkMonday на форуме  
Старый Сегодня, 21:26
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 6,750
Благодарностей: 2,224
КП: 0.023
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Цитата:
Сообщение от OkMonday Посмотреть сообщение
по статистике реальные вклады/ выводы ?
или рисовка ?
Или кто-то страховку открыл на 30
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Старый Сегодня, 21:31
#8
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,267
Благодарностей: 29,353
КП: 0.162

награды Нострадамус 
Цитата:
Сообщение от OkMonday Посмотреть сообщение
по статистике реальные вклады/ выводы ?
или рисовка ?
полюбому админ художник
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#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 1,685
Благодарностей: 657
КП: 0.000
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Цитата:
Сообщение от Wolkott Посмотреть сообщение
Или кто-то страховку открыл на 30
Там минимальный вклад 30
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#10
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Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,570
Благодарностей: 38,539
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: Cryptoplazan Ltd - cryptoplazan.biz
Цитата:
Сообщение от cotzp Посмотреть сообщение
Посмотрел на домен, и даже не стал открывать.
Эти неуклюжие закосы уже даже не напрягают)))
Да, жесть, букву впихнул последнею, все проект от админа crypto-plaza..
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
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