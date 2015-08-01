Зарплата Тима Кука в Apple в прошлом году уменьшилась до 8,75 млн. долл. США

Главный исполнительный директор компании мирового гиганта электроники Тима Кука составила 8,75 млн. долл. США в 2016 году
, включая зарплату и все премии. В 2015 году его доход в компании составил 10,3 млн. долл. США
.
Всех руководителей компании Apple в 2016 году постигло падения их заработной платы и премиальных выплат после того, как компания сообщила снижение продаж и доходов в сентябре 2016 г.
Тем не менее, руководитель компании Apple Тим Кук также получил в 2016 г. 136 млн. долл. США
от продажи акций.
Данная информация содержится в поданном отчете финансовому регулятору США - Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Тим Кук был главным исполнительным директором компании Apple, начиная с августа 2011 года.
В рамках своего контракта, он был награжден акциями компании Apple, которые может быть проданы в установленном порядке. Именно эти акции, спустя много лет принесли ему общие доходы, близкие к 145 млн. долл. США.
Другие названные руководители компании, в частности старший вице-президент и главный финансовый директор Лука Маэстри и старший вице-президент по розничной и интернет торговле Анжела Ahrendts получили выплаты по зарплате почти 23 млн. долл. США
, по сравнению с около 25 млн. долл. США в 2015 году
.
В своем отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания Apple заявила, что добилась сильных финансовых результатов в 2016 году.
"Тем не менее, эти финансовые показатели, используемые для оценки эффективности руководства в рамках нашей ежегодной программы денежных стимулов, чистый объем продаж и операционная прибыль, снизилась по сравнению с нашим рекордным уровнем 2015 года.
"Эти результаты были ниже заявленных целевых показателей, установленных Комитетом по вознаграждению компании. В результате ежегодные выплаты денежных стимулирований для наших руководящих должностных лиц были ниже, чем год раньше",- добавили в отчете компании.
В 2016 году компания Apple сообщила, что объем продаж составил 215.6 млрд. долл. США, что на 7,7% ниже, чем в 2015 году. Операционный доход составил 60 млрд. долл. США, что 15,7% ниже, чем в предыдущем году
.
Стоит отметить, что базовый оклад Тима Кука составляет 3 млн. долл. США, а годовой базовый оклад для каждого из других названных руководящих лиц составляет 1 млн. долл. США.
Специально для mmgp.ru