Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,512 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Зарплата Тима Кука в Apple в прошлом году уменьшилась до 8,75 млн. долл. США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:04
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 97
Благодарностей: 11
КП: 0.045
Зарплата Тима Кука в Apple в прошлом году уменьшилась до 8,75 млн. долл. США
Главный исполнительный директор компании мирового гиганта электроники Тима Кука составила 8,75 млн. долл. США в 2016 году, включая зарплату и все премии. В 2015 году его доход в компании составил 10,3 млн. долл. США.
Всех руководителей компании Apple в 2016 году постигло падения их заработной платы и премиальных выплат после того, как компания сообщила снижение продаж и доходов в сентябре 2016 г.
Тем не менее, руководитель компании Apple Тим Кук также получил в 2016 г. 136 млн. долл. США от продажи акций.
Данная информация содержится в поданном отчете финансовому регулятору США - Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Тим Кук был главным исполнительным директором компании Apple, начиная с августа 2011 года.
В рамках своего контракта, он был награжден акциями компании Apple, которые может быть проданы в установленном порядке. Именно эти акции, спустя много лет принесли ему общие доходы, близкие к 145 млн. долл. США.
Другие названные руководители компании, в частности старший вице-президент и главный финансовый директор Лука Маэстри и старший вице-президент по розничной и интернет торговле Анжела Ahrendts получили выплаты по зарплате почти 23 млн. долл. США, по сравнению с около 25 млн. долл. США в 2015 году.
В своем отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания Apple заявила, что добилась сильных финансовых результатов в 2016 году.
"Тем не менее, эти финансовые показатели, используемые для оценки эффективности руководства в рамках нашей ежегодной программы денежных стимулов, чистый объем продаж и операционная прибыль, снизилась по сравнению с нашим рекордным уровнем 2015 года.
"Эти результаты были ниже заявленных целевых показателей, установленных Комитетом по вознаграждению компании. В результате ежегодные выплаты денежных стимулирований для наших руководящих должностных лиц были ниже, чем год раньше",- добавили в отчете компании.
В 2016 году компания Apple сообщила, что объем продаж составил 215.6 млрд. долл. США, что на 7,7% ниже, чем в 2015 году. Операционный доход составил 60 млрд. долл. США, что 15,7% ниже, чем в предыдущем году.
Стоит отметить, что базовый оклад Тима Кука составляет 3 млн. долл. США, а годовой базовый оклад для каждого из других названных руководящих лиц составляет 1 млн. долл. США.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
Ахелесов Пятак на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная зарплата украинцев уменьшилась втрое prada99 Новости в мире финансов и инвестиций 22 29.01.2016 18:23
Реальная зарплата россиян уменьшилась на 10 процентов pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 20.09.2015 23:23
ЦСУ: средняя зарплата в Риге в прошлом году - 633 евро moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.08.2015 17:31
Охрана Тима Кука обходится Apple в $700 000 в год kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.08.2015 22:28
Реальная зарплата в Украине в июне уменьшилась на 26,3% Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.08.2015 21:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
В Индии запущено мобильное платежное приложение для сокращения оборота наличных
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар TenDemon
Внеземная жизнь может существовать в атмосферах "неудавшихся звезд"
От TenDemon в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Kifund.com - 100% страховка, возврат рефкомиссии
От Zews в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар KOMENTATOR
Кредитный агент - P5349285
От KOMENTATOR в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Elite-monitor
qaymelyn.com - Qaymelyn
От Elite-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Малому бизнесу режут бюджеты
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube