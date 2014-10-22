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Новый владелец бренда Nokia представил Android-смартфон стоимостью в $246

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Имя: Александр
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Новый владелец бренда Nokia представил Android-смартфон стоимостью в $246
08 января 2017, 13:46 Дарья Хохлова

8 января 2017 года компания HMD Global, новый владелец бренда Nokia, анонсировала выпуск своего первого Android-смартфона под финским брендом — Nokia 6.

Новый смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей, камеру в 16 мегапикселей, 4 Гб оперативной памяти. Nokia 6 будет работать под Android 7.0 Nougat. Представители компании отметили, что Nokia 6 — лишь первый телефон в линейке, которую HMD Global планирует представить в первой половине 2017 года. Сборкой смартфонов займётся FIH Mobile Limited, «дочка» тайваньской корпорации Foxconn.

Смартфон будет продаваться только в Китае через ритейлера JD.com. Стоимость устройства составит $246. Руководство компании называет Китай «стратегически важным» рынком для HDM Global.

HMD Global приобрела права на выпуск смартфонов под брендом Nokia у Microsoft весной 2016 года за $350 млн. Осенью 2016 года Nokia анонсировала выпуск новых смартфонов в 2017 году.

Источник: https://vc.ru/n/nokia-hdm-phone?from=bot
NikofAlex вне форума  
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