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Впервые в истории Британский монета в 1 фунт станет 12-тигранной и биметаллической!

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Старый Сегодня, 16:31
#1
Премиум
 
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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
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Впервые в истории Британский монета в 1 фунт станет 12-тигранной и биметаллической!

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что внешний вид британской монеты номиналом в 1 фунт стерлинг будет изменен впервые за последние 30 лет. Новая монета появится в обращении в марте и будет не круглой, а двенадцатигранной.

Об этом сообщил Королевский монетный двор.

Известно, что новая монета будет самой защищенной среди всех мировых аналогов благодаря ряду новых характеристик, которые сделают монету трудно подделываемой. На сегодняшний день, по данным Королевского монетного двора, примерно одна из 30 монет фунта является поддельной.

Новая монета номиналом в 1 фунт будет отличаться следующими характеристиками:

- двенадцатигранная — эта форма делает монету мгновенно узнаваемой, даже на ощупь;

- биметаллическая — монета сделана из двух металлов. Внешнее кольцо золотистого цвета (никель-латунь) и внутреннее кольцо серебристого цвета (никелированный сплав);

- скрытое изображение — специальный голографический символ, который меняется с символа «£» на цифру «1» в зависимости от того, под каким углом смотреть на фунт;

- буквенное обозначение — монета имеет небольшую надпись на нижней внутренней окружности с обеих сторон. «Один фунт» написано на лицевой стороне монеты, а год выпуска (например, 2016 или 2017) — на обратной стороне;

- ребристые края — бороздки на противоположных сторонах монеты;

- скрытая функция повышенной безопасности — эта функция будет встроена в монету с целью защиты от подделки.

Кроме того, будут также изменены размеры монеты. Она станет тоньше и легче.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Prosvetlenniy вне форума  
Старый Сегодня, 16:34
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,684
Благодарностей: 579
КП: 0.042
Re: Впервые в истории Британский монета в 1 фунт станет 12-тигранной и биметаллическо
Классно, используют все инновации для отчеканивания своих монет, так что думаю британцам она понравиться и придет очень даже по душе. Смотрится она отменно.
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