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Citigroup прогнозирует рост курса доллара более чем на 10%

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Citigroup прогнозирует рост курса доллара более чем на 10%
Финансовые рынки могут быть свидетелями сильнейшего роста курса доллара, если президент США Дональд Трамп сможет добиться выполнения самой большой с 1980 года программы стимулирования экономики страны. С таким прогнозом выступил главный валютный стратег Citigroup Стивен Энгландер, сообщает Bloomberg.

Президентская программа Трампа, объявленная в ходе предвыборной кампании, предполагает среди прочего инвестирование 550 млрд долларов в транспортную инфраструктуру США.

«Мы можем увидеть огромный, а не детский рост курса доллара, — сказал Энгландер. — Это (программа Трампа) было бы самым большим фискальным шоком со времен Рейгана (президента США Рональда. — Прим. ред.)».

По оценке Энгландера, курс доллара может вырасти более чем на 10% по отношению к евро и иене, если Трамп и конгресс смогут воплотить в жизнь большую часть программы стимулирования экономики США. При таком развитии ситуации курс доллара «легко» может вырасти до 90 центов за евро и до 130 иен за доллар, сообщил главный валютный стратег Citigroup.

При этом он не уточнил, в течение какого времени эти изменения могут наступить.

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