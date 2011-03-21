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forex-aps.com - Forex-aps

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:10
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,951
Благодарностей: 823
КП: 0.108
forex-aps.com - Forex-aps
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!





Я не админ / владелец сайта
Старт был 07.01.2017 в 19-00 по МСК

О проекте:
Компания Forex-Aps была создана с целью обеспечить людей стабильным, пассивным доходом на постоянной основе.
Наша команда состоит из группы людей, которые имеют большой опыт в биржевой торговли .
Почему именно Форекс подумаете вы?
А потому что только с помощью него можно получать колоссальную прибыль до 200 % и выше за один торговый день. Идея проекта заключается в том, что бы каждый желающий, не зависимо от пола, вида деятельности, возраста, мог себе обеспечить постоянный пассивный приток при малейших инвестициях.
Мы даем возможность принять долевое участие и получать фиксированный ежедневный процент прибыли.
Наше преимущество в том, что мы уникальная компания, у нас нету непредвиденных ситуаций и форс мажорных обстоятельств.
Наши гарантии - наш опыт. Благодаря Forex-Aps вы узнаете что такое финансовая свобода!

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
100-999 руб 110% за 24 часа [возврат вклада в конце срока]
1000-1999 руб 40% каждые 12 часов на 1.5 дня (120%)
2000-2999 руб 32.5% каждые 12 часов на 2 дня (130%)
3000-10 000 руб 25% каждые 12 часов на 3 дня (150%)

Количество депозитов не ограничено.

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Qiwi
Выплаты инстант на пеер и ручные на киви до 24 часов
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 2-lvl: 7%-2% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/forexaps

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете forex-aps.com:


Проект forex-aps платит:


Обзор на свежий фаст forex-aps.com | Есть страховка на 30$!


Чутка депнул в новый fast hyip forex-aps

Свои отзывы о forex-aps.com можете оставлять в комментариях под темой.
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 21:15
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,191
Благодарностей: 686
КП: 0.146
Re: forex-aps.com - Forex-aps
вэкашки атакуют
__________________
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Получаю много халявных биткойнов тут
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FEDREZERV вне форума  
Старый Сегодня, 21:15
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,951
Благодарностей: 823
КП: 0.108
Автор темы Re: forex-aps.com - Forex-aps
Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
вэкашки атакуют
С вк шутки плохи
__________________
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 21:26
#4
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,509
Благодарностей: 5,397
КП: 0.387
Re: forex-aps.com - Forex-aps
Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
вэкашки атакуют
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
С вк шутки плохи
Помню помню последнее нашествие неведомой силы из Вкишлака - на второй день уже отпевали ее
__________________
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Лучший проект осени и зимы
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 21:34
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,951
Благодарностей: 823
КП: 0.108
Автор темы Re: forex-aps.com - Forex-aps
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Помню помню последнее нашествие неведомой силы из Вкишлака - на второй день уже отпевали ее
Вк - необъятный, проекты разные бывают
__________________
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 21:35
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 4,912
Благодарностей: 4,359
КП: 0.341
Re: forex-aps.com - Forex-aps
В помойку этого тс одни шлаки штампует,мимо и другим не советую.
__________________
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Дмитрий Васьков на форуме  
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