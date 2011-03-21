forex-aps.com - Forex-aps

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Я не несу ответственности за ваши решения!
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Старт был 07.01.2017 в 19-00 по МСК
О проекте:
Компания Forex-Aps была создана с целью обеспечить людей стабильным, пассивным доходом на постоянной основе.
Наша команда состоит из группы людей, которые имеют большой опыт в биржевой торговли .
Почему именно Форекс подумаете вы?
А потому что только с помощью него можно получать колоссальную прибыль до 200 % и выше за один торговый день. Идея проекта заключается в том, что бы каждый желающий, не зависимо от пола, вида деятельности, возраста, мог себе обеспечить постоянный пассивный приток при малейших инвестициях.
Мы даем возможность принять долевое участие и получать фиксированный ежедневный процент прибыли.
Наше преимущество в том, что мы уникальная компания, у нас нету непредвиденных ситуаций и форс мажорных обстоятельств.
Наши гарантии - наш опыт. Благодаря Forex-Aps вы узнаете что такое финансовая свобода!
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
100-999 руб 110% за 24 часа [возврат вклада в конце срока]
1000-1999 руб 40% каждые 12 часов на 1.5 дня (120%)
2000-2999 руб 32.5% каждые 12 часов на 2 дня (130%)
3000-10 000 руб 25% каждые 12 часов на 3 дня (150%)
Количество депозитов не ограничено.
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Qiwi
Выплаты инстант на пеер и ручные на киви до 24 часов
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 2-lvl: 7%-2% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/forexaps
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете forex-aps.com:
Проект forex-aps платит:
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