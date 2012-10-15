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electbtc - electbtc.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:27
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,264
Благодарностей: 693
КП: 0.000
electbtc - electbtc.com
Я не админ и админа не знаю!




ElectBtc


Старт 07.07.2017

Язык: английский

Описание(машинный перевод):

Цитата:
СМЕЛЫЙ ОНЛАЙН ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОВАЛЮТЫ

Современная сфера инвестиций в криптовалюты стремительно набирает популярность за последние несколько лет. Тысячи людей задаются вопросом, Как заработать Биткоин, изучить принципы и тонкости процессов добычи и последующей тенденции цен в электронной валютного рынка. И вы должны знать, что это довольно сложно получать гарантированный доход в течение длительного срока, не имея достаточно знаний и наличие опыта и навыков онлайн заработок. Однако, есть выход здесь! Избрать БТЦ компания имеет уникальное предложение и предлагает присоединиться к начинающим пользователям криптовалюты, а также профессиональных инвесторов, чтобы создать большие финансовые бассейн. В сфере наших интересов находятся в первую очередь безопасные инвестиции с высоким уровнем доходов: финансовый участия в стартапы, сотрудничество с трейдерами на биржах, инвестиции в различные типы криптовалют.


Если вы находитесь в поисках надежного финансового проекта с высоким качеством управления активами услуги стать клиентом избрать БТЦ Ltd и зарабатывать 0.12% каждый час на постоянной основе, - любой из ваших вкладов будет работать и приносить вам прибыль пожизненно.
Инвестиционные планы:

0.12% в час ( 2.88 % в день ) + вывод депозита через 24 часа ( комиссия - 5% )

Детали:

Минимальный депозит: 0.001 btc
Партнерская программа: 5%
Выплаты: инстант
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает:Bitcoin

Особенности:
SSL
Ддос защита
Названия серверов:
MAYA.NS.CLOUDFLARE.COM
PABLO.NS.CLOUDFLARE.COM



Посмотреть/Зарегистрироваться




Мой депозит: $106.79 = 0.12 BTC

d48aa78b3652431ce1a2404afb30cfb87368095e95444b70c5 db6698d42a6c86

добавлено через 12 минут
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
Старт 07.07.2017
Прошу прощения - старт 07.01.2017
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Последний раз редактировалось allhyipsme; Сегодня в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
allhyipsme на форуме  
Старый Сегодня, 16:42
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,917
Благодарностей: 3,563
КП: 0.132
Re: electbtc - electbtc.com
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
Старт 07.07.2017
надо быть внимательным при создании темы )
__________________
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OkMonday на форуме  
Старый Сегодня, 16:44
#3
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 769
Благодарностей: 148
КП: 0.000
Re: electbtc - electbtc.com
Админ не спешит - SSL прошлогодний и на год, и это плюс как по мне

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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 16:47
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,264
Благодарностей: 693
КП: 0.000
Автор темы Re: electbtc - electbtc.com
Цитата:
Сообщение от OkMonday Посмотреть сообщение
надо быть внимательным при создании темы )
Внимательно создавал тему, в 7ках запутался)


Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
Админ не спешит - SSL прошлогодний и на год, и это плюс как по мне
Согласен, похоже на плюс.
Единственное, что хочу добавить, от себя, смущает, что машинный перевод на русский язык такой правильный)
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