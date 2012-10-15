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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 17:18
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Сегодня, 16:27
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#1
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,264
Благодарностей: 693
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electbtc - electbtc.com
Я не админ и админа не знаю!
ElectBtc
Старт 07.07.2017
Язык: английский
Описание(машинный перевод):
Инвестиционные планы:
Цитата:
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СМЕЛЫЙ ОНЛАЙН ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОВАЛЮТЫ
Современная сфера инвестиций в криптовалюты стремительно набирает популярность за последние несколько лет. Тысячи людей задаются вопросом, Как заработать Биткоин, изучить принципы и тонкости процессов добычи и последующей тенденции цен в электронной валютного рынка. И вы должны знать, что это довольно сложно получать гарантированный доход в течение длительного срока, не имея достаточно знаний и наличие опыта и навыков онлайн заработок. Однако, есть выход здесь! Избрать БТЦ компания имеет уникальное предложение и предлагает присоединиться к начинающим пользователям криптовалюты, а также профессиональных инвесторов, чтобы создать большие финансовые бассейн. В сфере наших интересов находятся в первую очередь безопасные инвестиции с высоким уровнем доходов: финансовый участия в стартапы, сотрудничество с трейдерами на биржах, инвестиции в различные типы криптовалют.
Если вы находитесь в поисках надежного финансового проекта с высоким качеством управления активами услуги стать клиентом избрать БТЦ Ltd и зарабатывать 0.12% каждый час на постоянной основе, - любой из ваших вкладов будет работать и приносить вам прибыль пожизненно.
0.12% в час ( 2.88 % в день ) + вывод депозита через 24 часа ( комиссия - 5% )
Детали:
Минимальный депозит: 0.001 btc
Партнерская программа: 5%
Выплаты: инстант
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает:Bitcoin
Особенности:
SSL
Ддос защита
Названия серверов:
MAYA.NS.CLOUDFLARE.COM
PABLO.NS.CLOUDFLARE.COM
Посмотреть/Зарегистрироваться
Мой депозит: $106.79 = 0.12 BTC
d48aa78b3652431ce1a2404afb30cfb87368095e95444b70c5 db6698d42a6c86
добавлено через 12 минут
Цитата:
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Сообщение от allhyipsme
Старт 07.07.2017
Прошу прощения - старт 07.01.2017
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AllHYIPs.me - Монитор реф.бэк до 3500%
Последний раз редактировалось allhyipsme; Сегодня в 16:40.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 16:42
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#2
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Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,917
Благодарностей: 3,563
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Re: electbtc - electbtc.com
Цитата:
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Сообщение от allhyipsme
Старт 07.07.2017
надо быть внимательным при создании темы )
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Сегодня, 16:44
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#3
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Любитель
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 769
Благодарностей: 148
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Re: electbtc - electbtc.com
Админ не спешит - SSL прошлогодний и на год, и это плюс как по мне
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Сегодня, 16:47
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#4
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,264
Благодарностей: 693
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Re: electbtc - electbtc.com
Цитата:
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Сообщение от OkMonday
надо быть внимательным при создании темы )
Внимательно создавал тему, в 7ках запутался)
Цитата:
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Сообщение от ssergiuss
Админ не спешит - SSL прошлогодний и на год, и это плюс как по мне
Согласен, похоже на плюс.
Единственное, что хочу добавить, от себя, смущает, что машинный перевод на русский язык такой правильный)
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Сегодня, 17:18
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