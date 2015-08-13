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Прибыль Samsung за 4-ый кв. 2016 г. существенно увеличилась

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Старый Сегодня, 15:52
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 81
Благодарностей: 10
КП: 0.045
Прибыль Samsung за 4-ый кв. 2016 г. существенно увеличилась
Прибыль компании Samsung за 4-ый кв. 2016 г. существенно увеличилась, не смотря на провал флагмана Samsung Galaxy Note 7.
Компания Samsung Electronics сообщила о 50% -ом росте прибыли за четвертый квартал, несмотря на фиаско с ее флагманом Galaxy Note 7.
Прибыль получилась намного выше, чем прогнозировали аналитики, и будет представлять самую высокую квартальную прибыль с 2013 года.
В октябре, крупнейшиму в мире производителю смартфонов пришлось отказаться от флагманской модели Galaxy Note 7 после того, как батареи в этом гаджете начали загорятся по всему миру.
Сильные результаты Samsung обусловлены высокой доходностью от бизнеса полупроводников и дисплеев.
Южнокорейский гигант заявил, что ожидается прибыль на уровне 7,8 млрд. долл. США от операционной деятельности за три месяца с сентября по декабрь 2016 года.
"Когда вы смотрите на заголовки газет за последние несколько месяцев, это всегда новости о взрывающихся батареях и провалах корпорации Samsung", - сказал Брайан Ма, консультант по технологиям с IDC ВВС. "Но мы должны иметь в виду, что это не единственный бизнес Samsung Electronics, так как самом деле большой рост этих доходов является результатом высокого спроса на память и дисплеи, что тоже является действительно прибыльным бизнесом".
Компания опубликует подробный релиз прибыли за квартал в конце января 2017 г., который даст больше понимания в прибыльности отдельных структурных подразделений Samsung Electronics.

Специально для mmgp.ru
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Ахелесов Пятак вне форума  
Старый Сегодня, 16:20
#2
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,126
Благодарностей: 270
КП: 0.052
Re: Прибыль Samsung за 4-ый кв. 2016 г. существенно увеличилась
Цитата:
Сообщение от Ахелесов Пятак Посмотреть сообщение
Прибыль Samsung за 4-ый кв. 2016 г. существенно увеличилась
Удивительная компания(в хорошем смысле)! После такого провала с Samsung Galaxy Note не впала в производственную депрессию, если можно так сказать, и продолжила работать. Результат на лицо!)
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Kirill Tereshchenko на форуме  
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