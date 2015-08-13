Прибыль Samsung за 4-ый кв. 2016 г. существенно увеличилась

Прибыль компании Samsung за 4-ый кв. 2016 г. существенно увеличилась, не смотря на провал флагмана Samsung Galaxy Note 7.
Компания Samsung Electronics сообщила о 50% -ом росте прибыли за четвертый квартал, несмотря на фиаско с ее флагманом Galaxy Note 7.
Прибыль получилась намного выше, чем прогнозировали аналитики, и будет представлять самую высокую квартальную прибыль с 2013 года.
В октябре, крупнейшиму в мире производителю смартфонов пришлось отказаться от флагманской модели Galaxy Note 7 после того, как батареи в этом гаджете начали загорятся по всему миру.
Сильные результаты Samsung обусловлены высокой доходностью от бизнеса полупроводников и дисплеев.
Южнокорейский гигант заявил, что ожидается прибыль на уровне 7,8 млрд. долл. США от операционной деятельности за три месяца с сентября по декабрь 2016 года.
"Когда вы смотрите на заголовки газет за последние несколько месяцев, это всегда новости о взрывающихся батареях и провалах корпорации Samsung", - сказал Брайан Ма, консультант по технологиям с IDC ВВС. "Но мы должны иметь в виду, что это не единственный бизнес Samsung Electronics, так как самом деле большой рост этих доходов является результатом высокого спроса на память и дисплеи, что тоже является действительно прибыльным бизнесом".
Компания опубликует подробный релиз прибыли за квартал в конце января 2017 г., который даст больше понимания в прибыльности отдельных структурных подразделений Samsung Electronics.
Специально для mmgp.ru