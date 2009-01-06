Украинцы повально закрывают ФОПы

Это связано с необходимостью платить единый соцвзнос
За последние три недели в Украине 128 тысяч физических лиц отменили свою регистрацию как предпринимателей.
Об этом свидетельствует мониторинг OpenDataBot.
С 1 января 2017 года физические лица-предприниматели второй и третьей групп должны платить единый социальный взнос на сумму 704 гривен в месяц, даже если не получили прибыль. Раньше ФОП, когда имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить было не нужно.
Принятие данного закона привело к массовому закрытию так называемых «спящих ФОПов».