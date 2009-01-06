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Украинцы повально закрывают ФОПы

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Старый Сегодня, 12:06
#1
Топ Мастер
 
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Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
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Украинцы повально закрывают ФОПы
Украинцы повально закрывают ФОПы

6 января 2017, 18:56

Цитата:
Это связано с необходимостью платить единый соцвзнос

За последние три недели в Украине 128 тысяч физических лиц отменили свою регистрацию как предпринимателей.

Об этом свидетельствует мониторинг OpenDataBot.

С 1 января 2017 года физические лица-предприниматели второй и третьей групп должны платить единый социальный взнос на сумму 704 гривен в месяц, даже если не получили прибыль. Раньше ФОП, когда имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить было не нужно.

Принятие данного закона привело к массовому закрытию так называемых «спящих ФОПов».
Источник:
http://thekievtimes.ua/economics/501...fografika.html

Так и правильно - если прибыли нет - с чего платить?
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Room на форуме  
Старый Сегодня, 12:15
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 63
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Украинцы повально закрывают ФОПы
а для чего их держать,если прибыли нет? просто платить за то,что ты якобы предприниматель?
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olya-popova на форуме  
Старый Сегодня, 12:39
#3
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,038
Благодарностей: 972
КП: 0.109
Re: Украинцы повально закрывают ФОПы
Room, вообще не понимаю этого взноса, какой может быть бизнес в нашей стране, если зажимают предпринимателей со всех сторон? С такой суммой можно и в минус выйти...
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Alcest на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 12:43
#4
Интересующийся
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 24
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Украинцы повально закрывают ФОПы
Так а хуле есть или нету прибыли 700~ грн заплати

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Владимир Щербан на форуме  
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