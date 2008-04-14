Q-Trades - q-trades.biz

Планы nvestment 2.10% Ежедневно в течение 50 дней (Principal Назад)
Минимальный вклад $10
Рефские до 1%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
Перевод с Google:
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
q-trades.biz является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:
Цитата:
2,1% в день в течение 50 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 500.00 2.10