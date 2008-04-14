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Q-Trades - q-trades.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:25
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,409
Благодарностей: 2,854
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Q-Trades - q-trades.biz
Я не админ!

Принимает:PerfectMoney

Новый проект:Q-Trades

Планы nvestment 2.10% Ежедневно в течение 50 дней (Principal Назад)

Минимальный вклад $10

Рефские до 1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
q-trades.biz является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:

Цитата:
2,1% в день в течение 50 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 500.00 2.10
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Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2017-01-05 - Expires on 2019-01-04 - Updated on 2017-01-06

IP Address 186.2.161.57 - 2 other sites hosted on this server

IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159493502
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13962310 (q-trades.biz)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to q-trades.biz User naale
__________________
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Naale вне форума  
Старый Сегодня, 11:25
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.04.2010
Сообщений: 2,296
Благодарностей: 440
КП: 0.000
Re: Q-Trades - q-trades.biz
Новый партизан.
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