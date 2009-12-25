Сотрудники китайской биткоин-биржи Huobi получили угрозы физической расправы

Один из недовольных клиентов биткоин-биржи Huobi угрожает физической расправой сотрудникам платформы, обвиняя их в преднамеренном отключении сервисов в наиболее «горячие» периоды. Об этом пишет CryptoCoinsNews.
Как утверждает разгневанный пользователь, в результате манипуляций биржи он потерял все свои средства и теперь намерен появиться у дверей офиса компании в Пекине, где будет встречать каждого выходящего с ножом.
«Если же мне суждено умереть, я позабочусь о том, чтобы забрать с собой еще кого-то», — говорится также в послании в адрес Huobi.
Насколько понятно из полученного скрина, сообщение в адрес биржи было передано другим пользователем, но и он также подтверждает, что в наиболее горячие моменты ее сотрудники осознанно останавливают торги.
«Беспомощным трейдерам остается только проливать слезы», — говорится в сообщении.
Отметим, что это первый случай, когда сотрудникам какой-либо биржи угрожают напрямую физической расправой, и пока неясно, насколько эти угрозы серьезны. Комментариев от Huobi на данный момент не поступало.
Напомним, накануне цена биткоина на фоне новостей с финансовых рынков Азии резко обвалилась, потеряв за короткое время более 20% стоимости.
Наблюдая за различными аналитическими сайтами в сети, редакция ForkLog обратила внимание, что в какой-то момент графики торгов на Huobi на непродолжительное время действительно замерли (в частности, на Bitcoinwisdom), но в тот момент это было нами расценено как технический сбой на стороне самого ресурса.
В пятницу, 6 января, волатильность на рынках продолжилась – если к началу дня биткоин смог частично отыграть потери, торговавшись в первой половине дня в коридоре между $960 — $980, последовавшая затем новость из Китая привела к новому стремительному снижению. В какой-то момент курс криптовалюты опускался до $870, поднявшись впоследствии до $915.
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