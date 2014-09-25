forfor Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 04.01.2017 Сообщений: 233 Благодарностей: 5 КП: 0.029

Национализация ПриватБанка создает преступную госмонополию в банковской сфере - экспе







Национализация ПриватБанка – это индекс интересного события, так называемого образования фактической государственной монополии в банковской сфере. Ведь только государство может так взять, и создать монополию - национализировав крупнейший банк в стране и добавив его в свою плеяду очень эффективных государственных банков. Об этом пишет блоггер Артур Переверзев на site.ua .



"Остается в дополнение к Укрпочте и Укрзализныце создать Укрбанк, и все будет супер. СССР наносит ответный удар" - уверен блоггер.

Но, тем не менее, самое интересное - дальше. Дальше - цейтнот. Национализация, по мнению блоггера, является плохой по двум причинам:

Это антирыночный шаг

Это вопиющее преступление против денег налогоплательщиков

Рассмотрим по порядку.

Антирыночность, или синдром "старшего брата"



Есть такой тезис, что любое государственное вмешательство в рынок порождает и вызывает следующее вмешательство, чтобы бороться с последствиями первого. И так по кругу.

Еще в апреле 2015 года у Привата не хватало 118 млрд. гривен. Чем занимался НБУ? Правильно, они вливали деньги в ПриватБанк, чтобы тот устоял. В свою очередь, сумма выросла с 118 до 148 млрд. Опять же, по данным главы НБУ, 97% портфеля корпоративных кредитов - были "внутренние" структуры ФПГ Коломойского. Кроме этого, циркулирует информация, что в 2014 г-н Коломойский вывел на границу 2 млрд. долларов, о которых вроде бы власть "забыла", чтобы процесс "национализации" состоялся мирно.



То есть, государство кроме того, что выкупить 100% акций банка, должно выпустить облигаций внутреннего займа на 43 млрд. гривен.

Кроме этого, теперь государство может надеяться, что ФПГ Коломойского выплатит свои долги. Судя по поведению Привата, они этого не будут делать. То есть, для государства это обойдется в копеечку, а поскольку любая копеечка государства - это деньги налогоплательщиков, в конечном итоге, прямо или косвенно, это ляжет на плечи налогоплательщиков.



Дальше - еще интереснее - государством планируется обеспечить 100% взносов, которые есть в Привате - как государственном уже, банке. За чей счет? Не уточняется, как всегда. Какие же реальные потери государства? Ну, не объявляется.

Это все - только прямые "удары". А кто просчитает и проанализирует, что произойдет с рынком, который становится фактически - государственной монополией? Ну, рынок почтовых услуг железнодорожных перевозок нам уже хорошо известен.



Преступление против налогоплательщиков

Давайте только на секунду, представим себе, что происходило бы, если бы государство не вмешивалось в работу банков - по крайней мере, не так как оно вмешивалось до сих пор.

Банк не мог бы выдать кредитов больше, чем это обеспечено депозитами - при разумной политике. При неразумной, он мог бы попробовать, но рано или поздно столкнулся бы с невозможностью работать. Ведь именно поэтому он, как и куча других банков, обращался к НБУ о рефинансировании. А представим, что у НБУ нет возможности делать рефинансирования. Чтобы произошло с банком? Скорее всего, он бы лопнул. Это повлекло бы за собой кучу проблем, конечно, от которых сегодня, если бы это было раньше - можно было бы оклематься.

А другие банки, зная, что государство не будет спасать каждый неудачный банк - начали бы вести разумную политику.

Кто бы пострадал? Пострадали бы непосредственные вкладчики - особенно те, чьи депозиты - крупнее обеспечены ФГВ. Пострадали бы непосредственные пользователи - но не те люди, которые не держали там своих средств и не причастны к банку.



А теперь - пострадают косвенно все - даже те, кто никогда не пользовался и не собирался пользоваться Приватом. Такая вот, по мнению "регулятора" - социальная справедливость, на которую как я вижу - радостно соглашаются интеллектуалы, как на мужественный и отважный шаг государства. Который является следствием предыдущего шага государства, является следствием предыдущего - но отнюдь не следствием рынка. Возможно, свободное падение такого гиганта научило бы людей немного рыночной науке - научило бы принимать правильные решения, а банки - иметь правильные и эффективные бизнес-модели.

"Чему участников рынка учит вмешательства государства? Тому, что если ты - преступник или просто неудачник - не стоит переживать - за чужой счет государство все сделает для тебя. Рынок - фикция, мы все защищены от его строгой, невидимой рукой ласковой, доброй, справедливой родины.



Поэтому давайте не будем сильно усложнять жизнь себе экономическим образованием - давайте дальше принимать плохие решения - за все наши ошибки позаботится государство. За чей счет?" - резюмирует блоггер.



Напомним, что уже появилась информация о возможном объединении ПриватБанка и Ощадбанка. Поэтому создание банковской госмонополии в Украине – вполне реально... Национализация ПриватБанка показала всем, на сколько государство умеет создавать госмонополии, что фактически убивает рынок услуг и является противозаконным. Такое мнение выразил блогер Артур Переверзев.Национализация ПриватБанка – это индекс интересного события, так называемого образования фактической государственной монополии в банковской сфере. Ведь только государство может так взять, и создать монополию - национализировав крупнейший банк в стране и добавив его в свою плеяду очень эффективных государственных банков. Об этом пишет блоггер Артур Переверзев на site.ua ."Остается в дополнение к Укрпочте и Укрзализныце создать Укрбанк, и все будет супер. СССР наносит ответный удар" - уверен блоггер.Но, тем не менее, самое интересное - дальше. Дальше - цейтнот. Национализация, по мнению блоггера, является плохой по двум причинам:Это антирыночный шагЭто вопиющее преступление против денег налогоплательщиковРассмотрим по порядку.Антирыночность, или синдром "старшего брата"Есть такой тезис, что любое государственное вмешательство в рынок порождает и вызывает следующее вмешательство, чтобы бороться с последствиями первого. И так по кругу.Еще в апреле 2015 года у Привата не хватало 118 млрд. гривен. Чем занимался НБУ? Правильно, они вливали деньги в ПриватБанк, чтобы тот устоял. В свою очередь, сумма выросла с 118 до 148 млрд. Опять же, по данным главы НБУ, 97% портфеля корпоративных кредитов - были "внутренние" структуры ФПГ Коломойского. Кроме этого, циркулирует информация, что в 2014 г-н Коломойский вывел на границу 2 млрд. долларов, о которых вроде бы власть "забыла", чтобы процесс "национализации" состоялся мирно.То есть, государство кроме того, что выкупить 100% акций банка, должно выпустить облигаций внутреннего займа на 43 млрд. гривен.Кроме этого, теперь государство может надеяться, что ФПГ Коломойского выплатит свои долги. Судя по поведению Привата, они этого не будут делать. То есть, для государства это обойдется в копеечку, а поскольку любая копеечка государства - это деньги налогоплательщиков, в конечном итоге, прямо или косвенно, это ляжет на плечи налогоплательщиков.Дальше - еще интереснее - государством планируется обеспечить 100% взносов, которые есть в Привате - как государственном уже, банке. За чей счет? Не уточняется, как всегда. Какие же реальные потери государства? Ну, не объявляется.Это все - только прямые "удары". А кто просчитает и проанализирует, что произойдет с рынком, который становится фактически - государственной монополией? Ну, рынок почтовых услуг железнодорожных перевозок нам уже хорошо известен.Преступление против налогоплательщиковДавайте только на секунду, представим себе, что происходило бы, если бы государство не вмешивалось в работу банков - по крайней мере, не так как оно вмешивалось до сих пор.Банк не мог бы выдать кредитов больше, чем это обеспечено депозитами - при разумной политике. При неразумной, он мог бы попробовать, но рано или поздно столкнулся бы с невозможностью работать. Ведь именно поэтому он, как и куча других банков, обращался к НБУ о рефинансировании. А представим, что у НБУ нет возможности делать рефинансирования. Чтобы произошло с банком? Скорее всего, он бы лопнул. Это повлекло бы за собой кучу проблем, конечно, от которых сегодня, если бы это было раньше - можно было бы оклематься.А другие банки, зная, что государство не будет спасать каждый неудачный банк - начали бы вести разумную политику.Кто бы пострадал? Пострадали бы непосредственные вкладчики - особенно те, чьи депозиты - крупнее обеспечены ФГВ. Пострадали бы непосредственные пользователи - но не те люди, которые не держали там своих средств и не причастны к банку.А теперь - пострадают косвенно все - даже те, кто никогда не пользовался и не собирался пользоваться Приватом. Такая вот, по мнению "регулятора" - социальная справедливость, на которую как я вижу - радостно соглашаются интеллектуалы, как на мужественный и отважный шаг государства. Который является следствием предыдущего шага государства, является следствием предыдущего - но отнюдь не следствием рынка. Возможно, свободное падение такого гиганта научило бы людей немного рыночной науке - научило бы принимать правильные решения, а банки - иметь правильные и эффективные бизнес-модели."Чему участников рынка учит вмешательства государства? Тому, что если ты - преступник или просто неудачник - не стоит переживать - за чужой счет государство все сделает для тебя. Рынок - фикция, мы все защищены от его строгой, невидимой рукой ласковой, доброй, справедливой родины.Поэтому давайте не будем сильно усложнять жизнь себе экономическим образованием - давайте дальше принимать плохие решения - за все наши ошибки позаботится государство. За чей счет?" - резюмирует блоггер.Напомним, что уже появилась информация о возможном объединении ПриватБанка и Ощадбанка. Поэтому создание банковской госмонополии в Украине – вполне реально...

Вложи деньги с пользой - СтартапУМ! На правах рекламы

__________________