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Группа DCH официально заявила о начале работы Харьковского тракторного завода

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Группа DCH официально заявила о начале работы Харьковского тракторного завода
Группа DCH Александра Ярославского официально заявила о начале работы Харьковского тракторного завода с сегодняшнего дня - 6 января. Об этом говорится на сайте группы, - сообщает "Укринформ".

Как отмечается в сообщении, комментируя это событие, Ярославский, в частности, заявил, что «сегодня радостный день в истории ХТЗ – у нас появилась возможность начать все процессы, необходимые для запуска производства».

Ярославский поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко и председателя Харьковской облгосадминистрации Юлию Светличную за участие в судьбе предприятия. «Я благодарен Президенту Украины за помощь в разблокировании работы завода, а губернатору Харьковской области за последовательную поддержку наших усилий в этом направлении», - отметил владелец DCH.

По словам Ярославского, он как инвестор ХТЗ "нацелен на то, чтобы, несмотря на все накопленные проблемы, обеспечить ритмичный производственный процесс".

"Мы выводим рабочих в цеха, мобилизуем инженерно-технический персонал, и начинаем налаживать полноценную деятельность. Нам придется отвоевывать рынки сбыта, восстанавливать технологический потенциал и хозяйственные связи, модернизировать производство. Это серьезный фронт работ, поэтому с первой минуты сегодняшнего дня мы начали заниматься решением этих задач", - сказал Ярославский.

Как сообщается, сегодня на работу выходят сотрудники ХТЗ, непосредственно вовлеченные в подготовку производства к запуску, во главе с генеральным директором предприятия Андреем Ковалем.

Как сообщал Укринформ, владелец группы компаний DCH Александр Ярославский в апреле 2016 года выкупил контрольный пакет акций (62,44%) ХТЗ. В начале мая 2016 года ХТЗ заявил о проведенных представителями Службы безопасности Украины обысках на предприятии, в ходе которых были изъяты финансовые и другие важные документы, а затем были арестованы счета и имущество ХТЗ, а его работа фактически остановлена. В июне по результатам собрания кредиторов ХТЗ было принято решение о начале процедуры досудебной санации предприятия.

Сейчас завод проходит процедуру санации, для чего компания DCH открыла кредитную линию в 400 млн. грн. на пополнение оборотных средств.

5 января 2017 г. председатель ХОГА Юлия Светличная сообщила на своей страничке в Facebook, что проблемы предприятия решены благодаря личному вмешательству Петра Порошенко. "С завтрашнего дня возобновляет работу ХТЗ. Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос Президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства на Харьковщине - наш приоритет. Уверена, что новый владелец предприятия выполнит все гарантии как перед государством, так и перед трудовым коллективом", - отметила Светличная.
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