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Стартап GRAIL привлечет $1 млрд в разработку скрининг-теста для ранних стадий рака

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#1
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Стартап GRAIL привлечет $1 млрд в разработку скрининг-теста для ранних стадий рака


Американский стартап Грааль (Grail) занимающийся разработкой скрининг-тестов по определению ранних стадий рака планирует привлечь финансирование в размере более 1 млрд долл. США в серии В, однако уже есть все предпосылки, что эта сумма увеличится и до 1,8 млрд долл. США.

На данный момент компания пока не раскрывает полностью имена всех своих инвесторов, а только упоминает в выпущенном пресс-релизе, что финансирование будет идти от "в основном из нераскрываемых частных и стратегических инвесторов", как например, соучредителя "Майкрософт" Билла Гейтса, основателя "Амазон" Джеффа Безоса, венчурных фондов "Гугл Вентчес" (Google Ventures), "Ач Вентче Парнерс" (Arch Venture Partners) и из фонда прямых инвестиций расположенного в Силиконовой долине "Саттер Хил Вентчес" (Sutter Hill Ventures), которые и раньше вкладывали свои средства в этот стартап.

Этот стартап использует в своей работе огромный запас генетического разнообразия. Грааль работает над генетическим секвенированием (это определение аминокислотной последовательности молекул ДНК) материала от американской компании-гиганта Илюмина (Illumina), чтобы усовершенствовать их сервис по тестированию проб крови на рак и как сегодня заявила в своем пресс-релизе компания Илюмина, этот стартап будет работать c американским инвестбанком Голдман Сакс (Goldman Sachs), чтобы банк оказал ему помощь в "планируемом" раунде дополнительного финансирования.

Грааль использует технологию секвенирования компании Илюмина, которая позволяет потенциально обнаружить любой вид рака в организме человека до проявления его симптомов.

В то время как этот вид применяемой технологии в тестировании крови уже не нов, всё же она пока еще не применялась для выявления ранних стадий рака и Граалю необходимы деньги на продолжение работ по этому виду технологии. В частности, деньги пойдут на доработку заявленного ранее Атласа ДНК, которые обращаются без собственного генома, где будут представлены анализы крови не менее чем 7000 пациентов больных раком и будет сделано сравнение их с 3000 здоровыми людьми, а также для других более крупномасштабных клинических испытаний - в одном из которых, примут участие более полумиллиона человек, проживающих в Британии.

Большинству биотехнологических стартапов необходимо больше средств на их ранних стадиях развития, чтобы как-то двигаться вперед и ранее стартап Грааль уже привлекак колоссальные 100 млн долл. США на своё финансирование в серии А. Однако привлечение одно миллиарда (или в перспективе даже около 2-х миллиардов долл. США) обрушит на стартап просто лавину денег для его дальнейшей работы и вынесет его вперед чуть-ли не в космос в сравнении от остальных подобных компаний.

В связи с этим, компания Илюмина планирует предоставить Граалю больше независимости, сократив свою долю владения акциями данной компании до менее чем 20% и заодно вывести своих представителей из Совета директоров. Эта компания, которая занимается секвенированием генов, также заявила, что Грааль с течением времени должен стать одним из её крупнейших клиентов, который будет в будущем выплачивать ей процентные отчисления от проведенных скриннинг-тестов крови на рак.

"Мы имеем честь получить инвесторов мирового класса, которые поддерживают нас в достижении нашей цели по снижению смертности от рака во всем мире путем его раннего выявления и напомню, что во время нашего старта, мы получили просто неоценимую поддержку от компании Илюмина, а теперь также мы с нетерпением ожидаем следующей фазы нашего роста", заявил генеральный директор Грааль, а также бывший член правления Гугл г-н Джефф Хубер.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/586f7f3ea775d
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