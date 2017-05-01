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HourlyPayroll - hourlypayroll.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.07.2012
Сообщений: 28,535
Благодарностей: 14,973
КП: 0.428
HourlyPayroll - hourlypayroll.com
Я не админ или владелец проекта. Данная тема носит исключительно ознакомительный характер.



Старт проекта: 5 января 2017

Описание(перевод Translate.Ru):
HourlyPayroll - зарегистрированная инвестиционная компания, базирующаяся в Германии. Наша компания состоит из очень мотивированных и опытных профессионалов во многих областях финансовой деятельности. Наш тип среднестатистического клиента колеблется от отдельных предпринимателей онлайн до банков и финансовых корпораций, готовых сэкономить их сбережения во времена мирового кризиса.

HourlyPayroll - международная коммерческая организация, она была создана в целях предоставления ее участникам самых защищенных и самых безопасных инвестиций с самой лучшей и достижимой прибылью при минимальном риске. Нет никаких нереалистичных обещаний, представленных здесь, просто не стабилизируются и последовательный результат.

Планы:
Код:
Начальный вклад включен в выплаты

			     	Общий
			       	возврат
				 (%)
4.5% - 25% каждые 2 часа
 на протяжении 48 часов
Plan1 	$1 - $200 	4.5	108
Plan2 	$201 - $500 	15	360
Plan3 	$501 - $10000 	25	600

7% - 25% ежедневно на
 протяжении 30 дней
Plan1 	$1 - $200 	  7	210
Plan2 	$201 - $500 	 15	450
Plan3 	$501 - $10000 	 25	750
Язык: Английский.

Денежные системы: PM, OkPay, BTC, Payeer, Advcash.

Минимальный вклад: $1
Максимальный вклад: $10000
Изъятия производятся инстантом.
Реферальная программа: 5%-15%

Скрипт: Shiny HYIP Script.
Выделенный IP: 80.255.3.120 is hosted on a dedicated server.

PM счет:
U10573988 (HourlyPayroll.com)
Account type: Verified,
0 Trust Score point(s)

Информация о SSL Сертификате:
Производитель: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Срок действия: 26/Dec/2016 - 27/Dec/2017
hourlypayroll.com resolves to 80.255.3.120
Серийный номер: 00EF0E66CBA6EBC519FC851737ECE600F1

Whois:
Код:
Domain Name: HOURLYPAYROLL.COM
Registry Domain ID: 2084956800_DOMAIN_COM-VRSN

   Updated Date: 26-dec-2016
   Creation Date: 26-dec-2016
   Expiration Date: 26-dec-2017

Registrar: ENOM, INC.
Registrar IANA ID: 48

Reseller: NAMECHEAP.COM

Name Server: PDNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
Name Server: PDNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM

IP Address 	80.255.3.120
  
IP Location 	Germany - Bayern - Nuremberg -
		 Core-backbone Gmbh
ASN 		Germany AS201011 NETZBETRIEB-GMBH,
		 DE (registered Feb 20, 2015)

Мой вклад(листинг):
Date : 01/05/2017 18:19
From/To Account : U1028268 -> U10573988
Amount : 100
Currency : USD
Batch : 159354014
Memo: Shopping Cart Payment. Spend from analysis to HourlyPayroll.

Ознакомиться с проектом
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