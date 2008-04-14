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GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:28
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,371
Благодарностей: 2,854
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект:Golden Bank Hourly LTD

Минимальный вклад $1

Рефские до 3%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

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Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в инвестиционной компании goldenbankhourly.com
Эта платформа была реализована в соответствии с планом развития международной экспансии крупного поставщика финансовых услуг на рынке драгоценных металлов и дальнейшего производства по переработке. Сегодня эта отрасль является весьма перспективным для привлечения частного капитала и корпоративных активов. Мы предлагаем уникальные условия сотрудничества и краткосрочного размещения средств в рамках программы доверительного управления и финансирования золотодобывающих процессов на африканском континенте и прибыльных продаж через представительства компании в десятках стран Европы, Азии и Южной Америке.
Инвестиционные планы:

Цитата:
10% Ежечасно в течение 12 часов
План нахождения Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 10000,00 10,00


5% Ежечасно в течение 30 часов
План нахождения Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 5.00 25000.00


350% через 5 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 50000,00 350,00


800% через 10 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 75000,00 800,00


2000% после 25 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25.00 - $ 100000,00 2000,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159344424
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13988947 (goldenbankhourly.com)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to goldenbankhourly.com User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 20:30.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 20:40
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,310
Благодарностей: 38,515
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Что скажт спецы ? Играть будем или на заборе ?!
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 20:42
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 720
Благодарностей: 373
КП: 0.000
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Норм проект, выплаты жду и играю.
__________________
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denchik7 на форуме  
Старый Сегодня, 20:48
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 36
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Это этого админа наверно goldenbank.com в кабине ссылка на фак (Instant for VIP ( what is this? )) от этого сайта,ну или стырили диз))
__________________
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 20:50
#5
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 44
Адрес: Лучший город!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 5,664
Благодарностей: 6,350
КП: 0.002
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Поиграл бы, но диз бабушка смущает...
__________________
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obabosiki на форуме  
Старый Сегодня, 20:53
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,590
Благодарностей: 3,932
КП: 0.047
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Шлак здесь. Диз стырили у банка
Цитата:
Started: Jan 6, 2017
Админ, рисуй дальше
Цитата:
hopestar964 Jan-5-2017 11:42:43 AM $40.00

Пишите модерам пусть тему отправляют в мошенники.
__________________
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Фасты/почасы: >new< >2< >3< >4< >5< >Lottery<
Последний раз редактировалось alienwolf; Сегодня в 20:56.
alienwolf на форуме  
Старый Сегодня, 20:55
#7
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,271
Благодарностей: 740
КП: 0.679
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Кош с трастом Рейтинг Trust Score 8.5 point(s)
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 21:06
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 720
Благодарностей: 373
КП: 0.000
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Цитата:
Сообщение от Nadus Посмотреть сообщение
Это этого админа наверно goldenbank.com в кабине ссылка на фак (Instant for VIP ( what is this? )) от этого сайта,ну или стырили диз))
Это другой админ скорее всего.
__________________
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Подарки бесплатно BitMMGP
denchik7 на форуме  
Старый Сегодня, 21:12
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 3,440
Благодарностей: 1,777
КП: 0.000
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Играть будем или на заборе ?!
Да тут скорее даже мимо забора )
__________________
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Basilio1971 на форуме  
Старый Сегодня, 21:14
#10
Sou
Топ Мастер
 
Имя: Леди Pozitive
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 13,266
Благодарностей: 25,465
КП: 0.132

награды Волшебный горшочек 
Re: GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Играть будем или на заборе ?!
Тестеры всегда найдутся, Николя
__________________
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Sou на форуме  
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