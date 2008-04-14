GoldenBankHourly - goldenbankhourly.com

Добро пожаловать в инвестиционной компании goldenbankhourly.com
Эта платформа была реализована в соответствии с планом развития международной экспансии крупного поставщика финансовых услуг на рынке драгоценных металлов и дальнейшего производства по переработке. Сегодня эта отрасль является весьма перспективным для привлечения частного капитала и корпоративных активов. Мы предлагаем уникальные условия сотрудничества и краткосрочного размещения средств в рамках программы доверительного управления и финансирования золотодобывающих процессов на африканском континенте и прибыльных продаж через представительства компании в десятках стран Европы, Азии и Южной Америке.
Инвестиционные планы:
Цитата:
10% Ежечасно в течение 12 часов
План нахождения Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 10000,00 10,00
5% Ежечасно в течение 30 часов
План нахождения Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 5.00 25000.00
350% через 5 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 50000,00 350,00
800% через 10 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 75000,00 800,00
2000% после 25 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25.00 - $ 100000,00 2000,00