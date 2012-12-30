OPLOTT



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Греция ввела "мягкий" запрет наличных



В мире обозначилась тенденция к выводу наличных из ежедневного обращения и в некоторых странах это просматривается явно, например как в Индии. Теперь вот и Греция решила не отставать от этого "тренда" и объявила гражданам, что теперь они получат полагающиеся многим категориям населения налоговые льготы и налоговые вычеты, если будут расходовать деньги с помощью банковских платежных карт и как сообщает издание Keep Talking Greece эти требования будут затрагивать практически все слои местного населения, даже безработных.



Греческие налоговые службы примут к зачету (то есть, если оплата будет выполнена картой) следующие траты греков:



- Траты на приобретение еды и остальных вещей из торговых центров. Траты на приобретение электронных приборов, приборов для быта, предметов одежды, обуви, топливо, сигар и прохладительные соки.

- Траты в ресторане, кафе, барах и гостиницах.

- Траты на услуги парикмахерских, салонов спа, плата за фитнес-залы и классов танца; ремонт авто, ремонт сантехники и электроники; услуги всякого рода ремонтников, адвокатов и расчетчиков.



Причём оплата ЖКХ, телефона (сотового и обычного), отопления, плата по процентам за займы, траты на проезд и оплата пошлин к зачету налоговиками приниматься не будут.



Льготы (то есть налоговые вычеты) греками будут получены только при выполнении следующих условий при выполнении оплат картой, то есть на какую минимальную сумму должны будут сделаны эти платежи:



Таб.1

10% при годовом доходе до 10000 Евро

15% при годовом доходе от 10 001 до 30,000 Евро

20% при годовом доходе свыше 30,001 Евро



И при этом согласно требованию Минфина Греции должно соблюдаться следующее:



Таб.2

Доход 7 000 Евро: расходы через электронные платежи должны быть не менее 700 Евро

Доход 10 000 Евро: расходы через электронные платежи должны быть не менее 1000 Евро

Доход 30 000 Евро: расходы через электронные платежи денег должны быть не менее 4500 Евро

Доход 60 000 Евро: расходы через электронные платежи должны быть не менее 12000 Евро



Если гражданин не израсходует необходимый процент годового дохода, то тогда согласно новых правил будет наложен штраф в объеме 22 процента на недостающую сумму!



Получается, теперь греческие граждане должны будут, если можно так выразится "дотягивать" назначенных властями процентов оплаты электронными деньгами услуг, товаров и еды (см. Таб.1), а иначе попадешь на штраф в размере 22% на недостачу.



То есть это надо будет приходить и записываться в ненужные танцклассы и брат уроки танцев или покупать ненужные в быту товары? Лишь бы только не штрафанули?



Единственно от такого "счастья" правительство удосужилось освободить пенсионеров старше 70 лет, инвалидов и проживающих в отдаленных районах с плохой банковской инфраструктурой. Остальных всех - под одну гребенку.



И в стране с 1 января 2017 г. макс. платеж наличными денежными средствами был сокращен до 500 Евро (ранее было 1500 Евро), то есть любая покупка выше 500 Евро теперь должна быть оплачена платежной картой.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/586e6f19bcc0d В мире обозначилась тенденция к выводу наличных из ежедневного обращения и в некоторых странах это просматривается явно, например как в Индии. Теперь вот и Греция решила не отставать от этого "тренда" и объявила гражданам, что теперь они получат полагающиеся многим категориям населения налоговые льготы и налоговые вычеты, если будут расходовать деньги с помощью банковских платежных карт и как сообщает издание Keep Talking Greece эти требования будут затрагивать практически все слои местного населения, даже безработных.Греческие налоговые службы примут к зачету (то есть, если оплата будет выполнена картой) следующие траты греков:- Траты на приобретение еды и остальных вещей из торговых центров. Траты на приобретение электронных приборов, приборов для быта, предметов одежды, обуви, топливо, сигар и прохладительные соки.- Траты в ресторане, кафе, барах и гостиницах.- Траты на услуги парикмахерских, салонов спа, плата за фитнес-залы и классов танца; ремонт авто, ремонт сантехники и электроники; услуги всякого рода ремонтников, адвокатов и расчетчиков.Причём оплата ЖКХ, телефона (сотового и обычного), отопления, плата по процентам за займы, траты на проезд и оплата пошлин к зачету налоговиками приниматься не будут.Льготы (то есть налоговые вычеты) греками будут получены только при выполнении следующих условий при выполнении оплат картой, то есть на какую минимальную сумму должны будут сделаны эти платежи:Таб.110% при годовом доходе до 10000 Евро15% при годовом доходе от 10 001 до 30,000 Евро20% при годовом доходе свыше 30,001 ЕвроИ при этом согласно требованию Минфина Греции должно соблюдаться следующее:Таб.2Доход 7 000 Евро: расходы через электронные платежи должны быть не менее 700 ЕвроДоход 10 000 Евро: расходы через электронные платежи должны быть не менее 1000 ЕвроДоход 30 000 Евро: расходы через электронные платежи денег должны быть не менее 4500 ЕвроДоход 60 000 Евро: расходы через электронные платежи должны быть не менее 12000 ЕвроЕсли гражданин не израсходует необходимый процент годового дохода, то тогда согласно новых правил будет наложен штраф в объеме 22 процента на недостающую сумму!Получается, теперь греческие граждане должны будут, если можно так выразится "дотягивать" назначенных властями процентов оплаты электронными деньгами услуг, товаров и еды (см. Таб.1), а иначе попадешь на штраф в размере 22% на недостачу.То есть это надо будет приходить и записываться в ненужные танцклассы и брат уроки танцев или покупать ненужные в быту товары? Лишь бы только не штрафанули?Единственно от такого "счастья" правительство удосужилось освободить пенсионеров старше 70 лет, инвалидов и проживающих в отдаленных районах с плохой банковской инфраструктурой. Остальных всех - под одну гребенку.И в стране с 1 января 2017 г. макс. платеж наличными денежными средствами был сокращен до 500 Евро (ранее было 1500 Евро), то есть любая покупка выше 500 Евро теперь должна быть оплачена платежной картой.Специально для mmgp.ru

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