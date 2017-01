Elite-monitor Профессионал

Имя: Санька Пол: Мужской Адрес: Москва Инвестирую в: HYIP Регистрация: 02.12.2012 Сообщений: 2,517 Благодарностей: 229 КП: 0.002

company7name - company7name.biz Я не администратор и не создатель проекта



Проект - Company7name

01.01.2017



Языки: Ru/Eng



Инвестиционные планы:



Подробнее о планах



Пакет "O-max" Цитата: Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $10.00 до $200.00 под 1.30% в день, сроком 1 дней Пакет "А-max" Цитата: Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $20.00 до $500.00 под 1.50% в день, сроком 3 дней Пакет "L-max" Цитата: Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $30.00 до $1000.00 под 2.00% в день, сроком 5 дней Тип выплат: Инстант

Рефералка: 5%-3%-1%-1%-1%

Платежные системы: PAYEER, PERFECTMONEY,

Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 1000$



Ознакомиться и зарегистрироваться

Вклад в проект: 01.04.17 17:24 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U13366995 from U7679551. Batch: 159244284. Memo: Shopping Cart Payment. company7name.biz.



Выплаты инстантом: 01.04.17 04:51 Account Receive +0.5 Received Payment 0.5 USD from account U13366995 to account U7679551. Batch: 159180651. Memo: API Payment. company7name.biz.

01.04.17 16:34 Account Receive +20.26 Received Payment 20.26 USD from account U13366995 to account U7679551. Batch: 159239809. Memo: API Payment. company7name.biz. 01.04.17 17:24 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U13366995 from U7679551. Batch: 159244284. Memo: Shopping Cart Payment. company7name.biz.01.04.17 04:51 Account Receive +0.5 Received Payment 0.5 USD from account U13366995 to account U7679551. Batch: 159180651. Memo: API Payment. company7name.biz.01.04.17 16:34 Account Receive +20.26 Received Payment 20.26 USD from account U13366995 to account U7679551. Batch: 159239809. Memo: API Payment. company7name.biz.

Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ! На правах рекламы

Честный монитор. Рефбек 101-105% + $$ бабосики $$ __________________