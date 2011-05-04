Я не админ и не владелец проекта.
информация взята с сайта.
"OUR-REGARDS"
- самая лучшая на сегодняшний день система по обмену денежными подарками! МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ!
Программа, участие в которой может принять совершенно любой житель земного шара! Необходимо иметь лишь 2.5$ на своём Payeer или PerfectMoney кошельке, а так же желание совершить добровольный денежный подарок, после чего Вы начнёте получать в сотни раз больше прибыли!
Старт 5 января 2017 года.
---Очень простая матрица для межсезонья.---
Преимущества маркетинга: оплаченная сумма входа в стол сразу распределяется на спонсора и структурных спонсоров сверху.
К примеру, в столе номиналом в 2.50$
спонсор получает 0.50$,
а остальные 2.00$
равными частями по 0.40$ получают 5 структурных спонсора сверху, под кем Вы встали.
Работает с Perfect Money и Payeer
Ознакомиться и зарегистрироваться можно по ссылке
- http://our-regards.ru/?ref=luboff08