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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:54
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.02.2014
Сообщений: 376
Благодарностей: 55
КП: 0.052
our-regards.ru
Я не админ и не владелец проекта.
информация взята с сайта.

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Преимущества маркетинга: оплаченная сумма входа в стол сразу распределяется на спонсора и структурных спонсоров сверху.
К примеру, в столе номиналом в 2.50$ спонсор получает 0.50$, а остальные 2.00$ равными частями по 0.40$ получают 5 структурных спонсора сверху, под кем Вы встали.

Работает с Perfect Money и Payeer


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lnnvov вне форума  
Старый Сегодня, 19:31
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 70
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: our-regards.ru
здесь рефералов надо приглашать.
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svetik11 на форуме  
Старый Сегодня, 19:41
#3
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 4,983
Благодарностей: 2,831
КП: 0.483

награды Волшебный горшочек 
Re: our-regards.ru
Цитата:
Сообщение от svetik11 Посмотреть сообщение
здесь рефералов надо приглашать.
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Так а где их не надо приглашать?) Везде надо.
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