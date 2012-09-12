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Что ждать от курса в январе?

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Что ждать от курса в январе?
По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, курс гривны на наличном рынке до конца января может находиться в диапазоне 27-28,5 грн. за доллар США.

После резкого ослабления гривны в конце декабря, валютный рынок вышел на новые ценовые отметки, которые приемлемы для торможения некритического импорта и будут стимулировать украинский экспорт. Также очевидно, что на новых уровнях НБУ будет проще компенсировать нехватку предложения валютными интервенциями, чем на уровнях ниже 26 грн за доллар.

Сдерживать спрос на иностранную валюту будут высокие коммунальные затраты, которые ограничивают доступный у населения ресурс на покупку валюты. Кроме того, ресурс будет ограничивать сезонное сокращение наличности после новогодних и рождественских праздников.

«Снижение лимита наличных операций до 50 тыс. грн со стороны НБУ будет сдерживать теневой сектор экономики и, соответственно, сокращать долю валютных операций. Однако, эффект от введения новой меры будет ощутим через некоторое время», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Вероятно, отток депозитов и средств с корсчетов «Приватбанка» продолжится из-за недоверия населения и бизнеса к банковской системе. В зависимости от агрессивности оттока, гривневые средства будут поступать, в том числе на наличный валютный рынок, продавливая спрос. При активном оттоке валютных депозитов, возможно формирование нехватки валюты в банке, которую «Приватбанк» будет компенсировать покупкой валюты на межбанке, что может создать дисбаланс между спросом и предложением.

Курс доллара США в январе может составить 27–28,5 грн, безналичного – 26,25–27,5 грн. Превышение этих уровней возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.

Диапазон колебания евро на международном рынке в январе может составить 1,02–1,05. Если евро достигнет уровня ниже 1,03, есть высокая вероятность перехода валюты в новый торговый диапазон с нижней границей в зоне паритета. Средний курс продажи наличного евро в Украине, исходя из базового сценария, может колебаться в диапазоне 27,8–30 грн
http://news.finance.ua/ru/news/-/392...ursa-v-yanvare
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