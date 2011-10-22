ПАММ-счет JokerSK:10000866 (ICE FX)

Управляемый Счет JokerSK:10000866 (ICE FX)
Дата создания: 27.12.2016
Тип счета: STP
Валюта счета: USD
Управляющий (базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 1 737 USD
Максимальная просадка за неделю: 100%
Максимальное кредитное плечо: 1:100
Инвестор
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 200 USD
Вознаграждение управляющего: 25% (75% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 10%
Анкета трейдера
Тип торговой системы: Скальпинг
Торгуемые инструменты: EURUSD,EURCHF,EURGBP,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,USDCHF,G BPAUD,GBPCHF,GBPCAD,EURCAD,AUDJPY,AUDCAD,CHFJPY,
Приемы по увеличению риска:
Использование фикс. уровней SL: Да
Прошлые счета: неизвестно
Дополнительно
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JokerSK