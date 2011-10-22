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ПАММ-счет JokerSK:10000866 (ICE FX)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Сегодня, 12:14
#1
Форекс-блогер
 
Аватар JASumy
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2011
Сообщений: 2,769
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Записей в FX-блоге: 486
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КП: 0.574
ПАММ-счет JokerSK:10000866 (ICE FX)
Управляемый Счет JokerSK:10000866 (ICE FX)

Дата создания: 27.12.2016
Тип счета: STP
Валюта счета: USD

Управляющий (базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 1 737 USD
Максимальная просадка за неделю: 100%
Максимальное кредитное плечо: 1:100
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)


Инвестор
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 200 USD
Вознаграждение управляющего: 25% (75% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 10%

Анкета трейдера

Тип торговой системы: Скальпинг
Торгуемые инструменты: EURUSD,EURCHF,EURGBP,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,USDCHF,G BPAUD,GBPCHF,GBPCAD,EURCAD,AUDJPY,AUDCAD,CHFJPY,
Приемы по увеличению риска:
Использование фикс. уровней SL: Да
Прошлые счета: неизвестно

Дополнительно:
Обзор форекс-брокера ICE FX
Мониторинг счетов ICE FX
Ветка ICE FX на этом форуме

Инвестировать в счет:
JokerSK
__________________
На правах рекламы: Ссылка на мониторинг счета PAMM EXPLOSION

ICE FX: прозрачность, честность, реальная защита капитала инвестора
JASumy вне форума  
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