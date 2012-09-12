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Deutsche Bank: глобализация под угрозой из-за растущего неравенства

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Deutsche Bank: глобализация под угрозой из-за растущего неравенства
Одна из лучших в мире организаций по управлению инвестициями Deutsche Asset Management, являющаяся частью Deutsche Bank, считает, что процесс глобализации находится под серьёзной угрозой и что «выгоды должно быть лучше объяснены общественности».

По словам главного экономиста Deutsche Asset Managment Джоша Фейнмана, антиглобалистические настроения способствовали «политике гнева», запуская «мятеж против истеблишмента». Это внесло свой вклад в результаты голосования за выход Великобритании из ЕС, избрание Дональда Трампа президентом США, и рост «популистских националистических партий» по всей Европе и в некоторых частях Азии.

Фейнман считает, что основной силой движения против глобализации является растущее неравенство. Он указывает, что по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка, коэффициент Джини, стандартный показатель, рассчитывающийся для определения неравенства, ухудшился в самых развитых странах в течении последних 30 лет, особенно сильно в Китае и США.

Он признаёт, что процесс глобализации играет определенную роль в росте неравенства в развитых странах. «В странах, где люди с высоким уровнем дохода получают непропорциональные выгоды, уровень неравенства резко подскочил за последние 3 или 4 десятилетия. Показатели некоторых государств откатились до отметки, которой не наблюдалось с начала 20-го века», – говорит Джош Фейнман.

Он не единственный, кто выражает опасения по поводу процесса глобализации.

«Мы не должны удивляться, если те из нас, кто верит в свободную торговлю, делают меньше усилий, чем те, кто выступает за протекционизм, в том вакууме, что мы создали», – говорит бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн.

По материалам banks.eu
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