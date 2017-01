Анна Чернобай Скайп: cher777889



Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,082 Благодарностей: 470 КП: 0.429

Биткоин назвали финансовой пирамидой Как и предполагалось, рост стоимости биткоина выше 1000 долларов привлек к нему повышенное внимание прессы, при том далеко не всегда позитивное.



Третьего января 2009 года создатель цифровой валюты Сатоси Накамото положил начало технологии блокчейн, добыв первый в истории блок (известный как «родительский блок» или Genesis Block). Это значит, что вчера биткоин отпраздновал свой восьмой день рождения.





В этот день многие средства массовой информации писали о биткоине, однако поводом для статей стала отнюдь не очередная годовщина проекта. Как и предполагалось, прорыв сакраментальной отметки 1000 долларов в паре BTC/USD, тут же вернул криптовалюту на радары СМИ.



Bloomberg, New York Times, CNBC и другие издания писали о том, что валюта достигла нового трехлетнего максимума. Однако один из авторов использовал это событие как удачный повод для критики. В частности, редактор издания The Financial Times назвал криптовалюту бесполезной финансовой пирамидой, которой суждено развалиться и кануть в лету.



Его главный довод заключается в том, что текущая рыночная капитализация биткоина достигла нового рекорда выше 17 млрд долларов, что не так уж много по сравнению с совокупной стоимостью всех национальных бумажных денег в мире. Чтобы подчеркнуть его низкую реальную стоимость, он сравнил его с валютой Узбекистана и со скромной американской компанией по ведению медицинской статистики. Между тем, это весьма странно, поскольку правительство Узбекистана не собирается отказываться от национальной валюты, да и успешная компания не станет снимать свои акции с биржи лишь потому, что их общая стоимость «всего лишь 17 млрд. долларов».



Автор заканчивает свой анализ выводом, который гласит, что если биткоин является инвестиционным инструментом, то он не может быть валютой, и единственная причина, по которой BTC/USD растет — это лежащая в его основе схема финансовой пирамиды. Именно поэтому он не представляет собой никакой реальной ценности.



Источник Третьего января 2009 года создатель цифровой валюты Сатоси Накамото положил начало технологии блокчейн, добыв первый в истории блок (известный как «родительский блок» или Genesis Block). Это значит, что вчера биткоин отпраздновал свой восьмой день рождения.В этот день многие средства массовой информации писали о биткоине, однако поводом для статей стала отнюдь не очередная годовщина проекта. Как и предполагалось, прорыв сакраментальной отметки 1000 долларов в паре BTC/USD, тут же вернул криптовалюту на радары СМИ.Bloomberg, New York Times, CNBC и другие издания писали о том, что валюта достигла нового трехлетнего максимума. Однако один из авторов использовал это событие как удачный повод для критики. В частности, редактор издания The Financial Times назвал криптовалюту бесполезной финансовой пирамидой, которой суждено развалиться и кануть в лету.Его главный довод заключается в том, что текущая рыночная капитализация биткоина достигла нового рекорда выше 17 млрд долларов, что не так уж много по сравнению с совокупной стоимостью всех национальных бумажных денег в мире. Чтобы подчеркнуть его низкую реальную стоимость, он сравнил его с валютой Узбекистана и со скромной американской компанией по ведению медицинской статистики. Между тем, это весьма странно, поскольку правительство Узбекистана не собирается отказываться от национальной валюты, да и успешная компания не станет снимать свои акции с биржи лишь потому, что их общая стоимость «всего лишь 17 млрд. долларов».Автор заканчивает свой анализ выводом, который гласит, что если биткоин является инвестиционным инструментом, то он не может быть валютой, и единственная причина, по которой BTC/USD растет — это лежащая в его основе схема финансовой пирамиды. Именно поэтому он не представляет собой никакой реальной ценности.

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки на HyipStat.top|Bestinvestor.ru - Как получить прибыль?|Проверяю все на Хайп Занозе|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub __________________