Bitcoinpopular - Bitcoinpopular.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Bitcoin Популярно!
Bitcoin Популярная была создана в мае 2016 года в качестве британской организации. С этого момента мы включены в горнодобывающей промышленности известных сортов криптовалюта, например, Bitcoin и его вилки. В основной фазе своей деятельности, организация выбрала метод для рисования венчурного капитала и может актуализировать несколько примечательных задач на фермах серверов, работающих под управлением ассоциации и с добычей полезных ископаемых ранчо в Великобритании. В настоящее время мы предлагаем преимущества венчурного мирового класса и создать регион Стража денежно-кредитной администрации для опытных финансовых специалистов. .......
Инвестиционные планы:
Цитата:
10% Плата за час в течение 11 часов
План Сумма, потраченная ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 5000,00 10,00
5% Ежечасно в течение 24 часов
План Сумма, потраченная ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 10000,00 5,00
3% Плата за час в течение 50 часов
План Сумма, потраченная ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 15000,00 3,00
2% Ежечасно в течение 100 часов
План Сумма, потраченная ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 15000,00 2,00
450% через 5 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 25000,00 450,00
1000% после 10 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 50000,00 1000,00