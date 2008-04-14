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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:53
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,326
Благодарностей: 2,853
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Bitcoinpopular - Bitcoinpopular.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект:BitCoinPopular Limited

Минимальный вклад $1

Рефские до 3 Levels: 5% - 2% - 1%

Вывод типа Мгновенно

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Лицензионный скрипт GoldCoders

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Перевод с Google:

Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Bitcoin Популярно!
Bitcoin Популярная была создана в мае 2016 года в качестве британской организации. С этого момента мы включены в горнодобывающей промышленности известных сортов криптовалюта, например, Bitcoin и его вилки. В основной фазе своей деятельности, организация выбрала метод для рисования венчурного капитала и может актуализировать несколько примечательных задач на фермах серверов, работающих под управлением ассоциации и с добычей полезных ископаемых ранчо в Великобритании. В настоящее время мы предлагаем преимущества венчурного мирового класса и создать регион Стража денежно-кредитной администрации для опытных финансовых специалистов. .......
Инвестиционные планы:

Цитата:
10% Плата за час в течение 11 часов
План Сумма, потраченная ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 1.00 - $ 5000,00 10,00


5% Ежечасно в течение 24 часов
План Сумма, потраченная ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 10000,00 5,00


3% Плата за час в течение 50 часов
План Сумма, потраченная ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 15000,00 3,00


2% Ежечасно в течение 100 часов
План Сумма, потраченная ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 15000,00 2,00


450% через 5 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 25000,00 450,00


1000% после 10 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 50000,00 1000,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2016-12-26 - Expires on 2017-12-26 - Updated on 2016-12-26

Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 635 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 635 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 635 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 635 domains)


IP Address 190.115.18.115 is hosted on a dedicated server

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159243139
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12120647 (bitcoinpopular.com)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to bitcoinpopular.com User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 20:57.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 21:03
#2
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,260
Благодарностей: 740
КП: 0.679
Re: Bitcoinpopular - Bitcoinpopular.com
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение

Вывод типа Мгновенно
А в FAQ по другому

Цитата:
После того как я сделаю запрос на вывод, когда будет средства будут доступны на моем счете электронной валюты?
Фонды обычно доступны в течение 12 рабочих часов.
__________________
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asmith на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:05
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