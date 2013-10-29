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Индийский Yes Bank использует blockchain решения

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Индийский Yes Bank использует blockchain решения
Yes Bank объявил, что он построил решение на основе blockchain технологии для одного из своих клиентов , используя технологию от проекта с открытым исходным кодом, Hyperledger .

Созданный для потребителей электрического оборудования, Bajaj Electricals, с помощью стартапа Cateina, разрешенная система blockchain оцифровывает все процессы в, которых Bajaj Electricals способен совершать сделки со своими клиентами.

Согласно пресс - релизу, решение позволяет Мумбая Bajaj автоматически видеть дебет счетов клиентов в следствии чего эти компании могут затем приобрести свои собственные продукты .

В заявлении, банк расширил преимущества этой архитектуры, которые включали повышенную прозрачность, полную ревизию и неизменность blockchain, которую он будет использовать для защиты файлов.

"Весь технологический цикл для векселей сокращается с четырех дней (вследствие ручного вмешательства и транзита) до реализации практически в режиме он-лайн," заявила компания в своем пресс-релизе.

В заявлениях, Шекхар Bajaj, председатель и управляющий директор Bajaj Electricals сказал:

"Это решение позволяет сделать своевременную обработку платежа поставщика через финансирование из банка, без физических документов и ручного вмешательства. Это также позволяет нам и нашему поставщику отслеживать состояние сделок в режиме реального времени,".


Перевод специально для форума MMGP.ru

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