OxenCrypto - oxencrypto.com

Принимает: BitCoin,Payeer,PerfectMoney,AdvCash



Новый проект: OxenCrypto LTD



Планы nvestment 2,3% Ежедневно в течение 20 дней, 2,5% 2,3% ежедневно в течение 20 дней, 2,5% ежедневно в течение 35 дней, 2,8% в день в течение 55 дней (Principal Назад), 1500% после 45 дней



Минимальный вклад $20



Рефские до 7%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



English:



Цитата: Welcome To OXENCRYPTO.COM



Since its establishment, OXENCRYPTO.COM has shown commendably successful and consistent performance and trading history. Any transactions in the cryptoforeign exchange market possess high volatility and respectively can bear income in the most short term. Over the past few years cryptocurrency gained wide popularity among private investors and companies, which are traded on specialized markets and earn a rate fluctuations.



OXENCRYPTO team has successfully combined the extraction of cryptocurrency with international stock trading. We offer investing in bitcoin with significant interest rate. Our only aim is to provide convenient investment platform which can help our investors to reach right investment decisions. Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать в OXENCRYPTO.COM



С момента своего создания, OXENCRYPTO.COM показал похвально успешную и стабильную производительность и торговую историю. Любые операции на валютном рынке cryptoforeign обладают высокой летучестью и, соответственно, могут принести доход в самый короткий срок. За последние несколько лет криптовалюта приобрела широкую популярность среди частных инвесторов и компаний, которые торгуют на специализированных рынках и заработать колебания курса.



Команда OXENCRYPTO успешно сочетал извлечение криптовалюта с международной биржевой торговли. Мы предлагаем инвестировать в Bitcoin со значительной процентной ставкой. Наша единственная цель состоит в том, чтобы обеспечить удобную инвестиционную платформу, которая может помочь нашим инвесторам достичь правильных инвестиционных решений. Планы Подробности:



Цитата: 2,3% в день в течение 20 дней

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

План $ 20.00 - $ 500.00 2.30





2.5% ежедневно в течение 35 дней

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

План $ 501,00 - $ 2000,00 2,50





2,8% в день в течение 55 дней

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

План $ 15000,00 - $ 50000,00 2,80





1500% после 45 дней

План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)

План $ 1500,00 - $ 20000,00 1500,00





3000% после 60 дней

План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)

План $ 500,00 - $ 20000,00 3000,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2016-12-23 - Expires on 2017-12-23 - Updated on 2017-01-02



Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 917 domains)

NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 917 domains)

NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 917 domains)

NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 917 domains)





IP Address 104.148.77.203 is hosted on a dedicated server



IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 159234923

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13601263 (OXENCRYPTO)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to OXENCRYPTO.COM User naale : BitCoin,Payeer,PerfectMoney,AdvCash$207%PуководствоComodo CA LimitedGeniusGuardМой вклад:

