Cloudster - Cloudster.cc

Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: Cloudster



Планы nvestment 10% - 15% дневной Навсегда



Минимальный вклад $10



Рефские до 9%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



Перевод с Google:



Цитата: О нас

о компании



Cloudster Mining Limited готова предложить плодотворное сотрудничество для всех желающих. Мы представляем высокотехнологичные и современная компания, которая является признанным лидером отрасли в области компьютерной техники, программного обеспечения и инноваций. Наши технические специалисты участвуют в разработке новых методов и эффективных алгоритмов добычи Bitcoin. За последние несколько лет Cloudster Mining Limited удалось построить несколько крупных горнодобывающих ферм в Соединенном Королевстве и Scotland.We оснастили их с самым мощным и современным оборудованием, горнорудной круглосуточно обеспечивает отличные результаты и служит источником для заработка. Инвестиционные планы:



Цитата: 10%

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

10% времени жизни $ 10.00 - $ 499.00 10.00





12%

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

12% срок службы $ 500.00 - $ 1999.00 12.00





15%

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

15% срок службы $ 30000,00 и более 15.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 159229304

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13782877 (cloudster)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to Cloudster User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney10% - 15% дневной Навсегда$109%МгновенноComodo CA LimitedПеревод с Google:Мой вклад:

