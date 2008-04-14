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Cloudster - Cloudster.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:40
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,321
Благодарностей: 2,853
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Cloudster - Cloudster.cc
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Cloudster

Планы nvestment 10% - 15% дневной Навсегда

Минимальный вклад $10

Рефские до 9%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

Перевод с Google:

Цитата:
О нас
о компании

Cloudster Mining Limited готова предложить плодотворное сотрудничество для всех желающих. Мы представляем высокотехнологичные и современная компания, которая является признанным лидером отрасли в области компьютерной техники, программного обеспечения и инноваций. Наши технические специалисты участвуют в разработке новых методов и эффективных алгоритмов добычи Bitcoin. За последние несколько лет Cloudster Mining Limited удалось построить несколько крупных горнодобывающих ферм в Соединенном Королевстве и Scotland.We оснастили их с самым мощным и современным оборудованием, горнорудной круглосуточно обеспечивает отличные результаты и служит источником для заработка.
Инвестиционные планы:

Цитата:
10%
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
10% времени жизни $ 10.00 - $ 499.00 10.00


12%
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
12% срок службы $ 500.00 - $ 1999.00 12.00


15%
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
15% срок службы $ 30000,00 и более 15.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159229304
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13782877 (cloudster)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Cloudster User naale
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 18:42.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 18:42
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,322
Благодарностей: 1,167
КП: 0.359
Re: Cloudster - Cloudster.cc
Где-то я такой похожий дизайн уже видел в декабре 2016 года..........
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TenDemon на форуме  
Старый Сегодня, 18:51
#3
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,258
Благодарностей: 740
КП: 0.679
Re: Cloudster - Cloudster.cc
PM не верифицирован
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PHOENIXTRADE.INFO - Проект который ждали несколько лет
asmith на форуме  
Старый Сегодня, 18:55
#4
Любитель
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 106
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Cloudster - Cloudster.cc
Эти хоть сразу правду пишут
http://prntscr.com/drf35w
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SoldatYUdachi на форуме  
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