Cloudster - Cloudster.cc

Cloudster Mining Limited готова предложить плодотворное сотрудничество для всех желающих. Мы представляем высокотехнологичные и современная компания, которая является признанным лидером отрасли в области компьютерной техники, программного обеспечения и инноваций. Наши технические специалисты участвуют в разработке новых методов и эффективных алгоритмов добычи Bitcoin. За последние несколько лет Cloudster Mining Limited удалось построить несколько крупных горнодобывающих ферм в Соединенном Королевстве и Scotland.We оснастили их с самым мощным и современным оборудованием, горнорудной круглосуточно обеспечивает отличные результаты и служит источником для заработка.
Инвестиционные планы:
Цитата:
10%
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
10% времени жизни $ 10.00 - $ 499.00 10.00
12%
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
12% срок службы $ 500.00 - $ 1999.00 12.00
15%
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
15% срок службы $ 30000,00 и более 15.00