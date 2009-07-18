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Суммарный объём рынка венчурных инвестиций в РФ составил $2,2 млрд

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Старый Сегодня, 15:29
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,653
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Суммарный объём рынка венчурных инвестиций в РФ составил $2,2 млрд


Венчурные инвестиции — это инвестиции, которые идут на финансирование стартапов или быстрорастущих компаний, работа которых в некоторой степени связана с высокой долей риска.

Если говорить о российском рынке стартапов, то проекты в области интернет-вещей, искусственного интеллекта и финансовых технологий в скором времени станут у нас наиболее прибыльными венчурными инвестициями и вложившись в такие компании, то уже по прошествии 3-4 лет можно будет подсчитывать свою прибыль.

Однако здесь стоит отметить, что обычному гражданину стартапы, если можно так выразиться "не по карману". Специалист в области инвестирования, г-н Александр Абрамов, который является профессором "Высшей школы экономики" (ВШЭ) утверждает, что вкладывать личные деньги в стартапы он не советовал бы из-за большого риска их потери. "Не вкладывайте крайние средства в стартапы - это скорее подойдет для богатых инвесторов, которые могут рискнуть частью своих активово", - так говорит он

Также он напоминает, что в РФ действуют специальные фонды для опытных инвесторов и так называемые венчурные ПИФы, но они не для рядового гражданина. Просто в России по некоторым оценкам на настоящий момент запущено до 100 тысяч стартапов, однако реальное финансирование получает всего несколько сотен из них, следовательно, нет никакой гарантии, что обыватель сможет взять что-то от какого-то стартапа вложившись скажем так туда наобум. Тут места надо знать - как говорят рыбаки.

Вместе с тем согласно исследованию "Venture Barometer Russia-2016" (можно перевести как: "Барометр венчурного рынка России-2016"), которое недавно выпустила российская компания "Дейта Инсайт" общий объем нашего рынка венчурных инвестиций за прошедший год приблизился к цифре в 2,2 млрд долларов США и за год увеличился на 30%.

Хотя с другой стороны в мире только в 2015 году в стартапы было инвестировано 128,5 млрд долл. США и этот рынок вырос на 44%, поэтому тут сложно сравнивать, однако и 30% нашего роста в 2016 г. тоже немало.

При этом для 31% наших инвесторов, российские стартапы в 2016 году были единственными для вложения средств, а для 70% наших инвесторов, то частичными. И как результат: - российский венчурный рынок признан одним из самых быстрорастущих на европейском континенте.

Вместе с тем, г-н Абрамов полагает, что в принципе уже наступила пора для либерализации рынка венчурных инвестиций для населения России. В своё время ЦБ РФ закрыл венчурные фонды для неопытных инвесторов и никто не отрицает, что разумные рамки должны в этом деле быть. Однако всё же нужно предоставлять населению больше сведений о венчурных фондах работающих в стране, чтобы больше граждан понимало о чем вообще речь, и чем не только опасны, но и полезны такие фонды для них. Сейчас ведь без инвестиций просто никуда.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/586cdbacdaf70
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