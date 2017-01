Prosvetlenniy



Около 1 тыс. сотрудников банка Сити получили бонус от €1 млн - The Guardian





Рад сообщить, вам что около 1 тыс. сотрудников Лондонского банка Сити из четырех крупных американских банков получили по крайней мере €1 млн (£850 тыс.) в 2015 году в качестве бонуса, передает издание The Guardian.



По данным от банков Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch 971 сотрудник получил от €1 млн.



Информация была представлена в нормативном отчёте, принятом после банковского кризиса 2008 года, когда стало понятно, что банкирам платят огромные суммы, которые не могут выплачиваться в случае, если банки попали в беду. Правило теперь требует, чтобы банки распространяли бонус в течении ряда лет.



Morgan Stanley говорит, что от 40% до 60% выплат с его акций от оплаты сделок были отложены, в течении трёх лет. Так, 301 сотрудник банка получил более чем € 1 млн, а 11 человек более €5 млн в 2015 году.



Около 186 человек из Bank of America Merrill Lynch получили более €1 млн.



Самый влиятельный банк c Уолл-Стрит Goldman Sachs выплатил не менее чем €5 млн каждому из 11 его ключевых сотрудников в прошлом году. Представительство Goldman Sachs в Великобритании заплатило от €1 млн и выше 286 своим сотрудникам. Это число превышает показатель 2014 года, когда их количество составило 262 человека.



В марте было заявлено, что Лондон обладает в три раза большим количеством высокопоставленных банкиров, чем все остальные члены ЕС вместе взятые. В целом, количество высокооплачиваемых рабочих в странах ЕС выросло до 3,8 тыс. в 2014 году по сравнению с 3,2 тыс. в 2013 году, что на 21,6% больше.



Специально для mmgp.ru

